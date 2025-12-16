Маск снова начал спонсировать республиканцев 2 16.12.2025, 16:43

1,094

Илон Маск

Миллиардер уже перечислил крупные суммы.

Миллиардер Илон Маск начал оказывать финансовую поддержку Республиканской партии США в преддверии промежуточных выборов 2026 года, что свидетельствует о потеплении его отношений с президентом США Дональдом Трампом после публичного конфликта в начале года, сообщает Axios (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников издания, Маск уже перечислил крупные суммы на кампании республиканцев в Палате представителей и Сенате и планирует продолжать финансирование в течение всего избирательного цикла. Конкретные суммы станут известны после публикации финансовых отчетов в следующем месяце.

Поддержка Маска может сыграть важную роль для республиканцев, которые стремятся сохранить контроль над Конгрессом и не допустить реванша демократов, особенно в Палате представителей. В 2024 году Маск стал крупнейшим политическим донором в США, пожертвовав $291,5 млн, в основном на переизбрание Трампа.

Новые пожертвования последовали после закрытого ужина Маска с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и рядом ключевых союзников администрации. Вэнс, близкий к Маску, сыграл важную роль в восстановлении контактов.

Ранее Маск и Трамп рассорились после ухода бизнесмена из администрации, где он курировал программу сокращения госрасходов DOGE. Маск критиковал бюджетную политику президента и угрожал создать собственную политическую партию.

Теперь, по словам источников, Маск отказался от идеи противостояния с республиканцами и возвращается к роли традиционного крупного донора партии. Представители Трампа и Маска от комментариев отказались.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com