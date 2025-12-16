закрыть
16 декабря 2025, вторник
Маск снова начал спонсировать республиканцев

  • 16.12.2025, 16:43
  • 1,094
Илон Маск

Миллиардер уже перечислил крупные суммы.

Миллиардер Илон Маск начал оказывать финансовую поддержку Республиканской партии США в преддверии промежуточных выборов 2026 года, что свидетельствует о потеплении его отношений с президентом США Дональдом Трампом после публичного конфликта в начале года, сообщает Axios (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников издания, Маск уже перечислил крупные суммы на кампании республиканцев в Палате представителей и Сенате и планирует продолжать финансирование в течение всего избирательного цикла. Конкретные суммы станут известны после публикации финансовых отчетов в следующем месяце.

Поддержка Маска может сыграть важную роль для республиканцев, которые стремятся сохранить контроль над Конгрессом и не допустить реванша демократов, особенно в Палате представителей. В 2024 году Маск стал крупнейшим политическим донором в США, пожертвовав $291,5 млн, в основном на переизбрание Трампа.

Новые пожертвования последовали после закрытого ужина Маска с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и рядом ключевых союзников администрации. Вэнс, близкий к Маску, сыграл важную роль в восстановлении контактов.

Ранее Маск и Трамп рассорились после ухода бизнесмена из администрации, где он курировал программу сокращения госрасходов DOGE. Маск критиковал бюджетную политику президента и угрожал создать собственную политическую партию.

Теперь, по словам источников, Маск отказался от идеи противостояния с республиканцами и возвращается к роли традиционного крупного донора партии. Представители Трампа и Маска от комментариев отказались.

