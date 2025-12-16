Ученые назвали растение, которое может помочь в борьбе с артритом 16.12.2025, 17:03

иллюстративное фото

Она растет в Бразилии и имеет давнюю историю.

Бразильские ученые провели исследование растения, которое называют «пальто Иосифа».

Она растет в Бразилии и имеет давнюю историю использования в традиционных средствах лечения воспалений, инфекций, вызванных микроорганизмами, и паразитарных заболеваний, пишет New Voice.

Сначала был осуществлен химический анализ, чтобы определить биоактивные вещества в этанольном экстракте, полученном из надземных частей. Далее экстракт протестировали на экспериментальных моделях артрита, чтобы оценить его противовоспалительные свойства.

«В конце концов, мы провели токсикологические анализы под моей координацией, — объясняет Ариэль Кристина Арена, доцент кафедры структурной и функциональной биологии Института биологических наук кампуса Ботукату Университета Науки ЮНЕП. — В экспериментальных моделях мы наблюдали уменьшение отека, улучшение параметров суставов и модуляцию медиаторов воспаления, что свидетельствует об антиоксидантном и тканево-защитном действии».

Ученые отмечают, что полученные данные создают прочную основу для дальнейших доклинических исследований и открывают перспективу разработки растительных препаратов для лечения артрита и других воспалительных заболеваний. В то же время они предостерегают, что пока невозможно рекомендовать клиническое применение экстракта.

