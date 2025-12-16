NSJ: Путин совершает ошибку 1 16.12.2025, 17:14

2,336

Время не на его стороне.

На фоне усилий США продвинуть новый план мирного урегулирования по Украине Кремль демонстрирует уверенность в том, что время работает в пользу Москвы. Путин, по данным западных источников, убежден, что либо переговоры, либо продолжение боевых действий в конечном итоге приведут к достижению целей Кремля, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Путин выглядел уверенным во время общения с американскими эмиссарами. Это соответствует официальной позиции Кремля, который продолжает настаивать на признании занятых территорий, ограничениях для украинских вооруженных сил и окончательном отказе Киева от курса на вступление в НАТО.

Параллельно президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с представителями США и союзников в Европе. В Берлине обсуждается обновленный проект мирного соглашения. Киев стремится избежать де-факто территориальных уступок без надежных гарантий безопасности, поскольку Конституция Украины запрещает передачу территорий другим государствам.

В европейских столицах продолжаются дискуссии о расширении систем ПВО над западной Украиной, возможном размещении европейских военных в небоевых ролях и долгосрочном перевооружении.

Новая глава британской разведки МИ6 (Блез Метревели заявила), что Россия остается агрессором и угрозой и подчеркнула неизменность поддержки Украины. Ранее генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия может напасть на альянс в течение пяти лет.

Дополнительным инструментом давления остаются санкции и замороженные российские активы, но их использование вызывает юридические и политические споры в ЕС.

В итоге складывается не столько единый мирный план, сколько борьба на выносливость: Москва рассчитывает на ослабление западного единства, а Киев — на то, что Запад сумеет изменить стратегические планы России.

