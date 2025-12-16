закрыть
16 декабря 2025, вторник, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NSJ: Путин совершает ошибку

1
  • 16.12.2025, 17:14
  • 2,336
NSJ: Путин совершает ошибку

Время не на его стороне.

На фоне усилий США продвинуть новый план мирного урегулирования по Украине Кремль демонстрирует уверенность в том, что время работает в пользу Москвы. Путин, по данным западных источников, убежден, что либо переговоры, либо продолжение боевых действий в конечном итоге приведут к достижению целей Кремля, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Путин выглядел уверенным во время общения с американскими эмиссарами. Это соответствует официальной позиции Кремля, который продолжает настаивать на признании занятых территорий, ограничениях для украинских вооруженных сил и окончательном отказе Киева от курса на вступление в НАТО.

Параллельно президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с представителями США и союзников в Европе. В Берлине обсуждается обновленный проект мирного соглашения. Киев стремится избежать де-факто территориальных уступок без надежных гарантий безопасности, поскольку Конституция Украины запрещает передачу территорий другим государствам.

В европейских столицах продолжаются дискуссии о расширении систем ПВО над западной Украиной, возможном размещении европейских военных в небоевых ролях и долгосрочном перевооружении.

Новая глава британской разведки МИ6 (Блез Метревели заявила), что Россия остается агрессором и угрозой и подчеркнула неизменность поддержки Украины. Ранее генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия может напасть на альянс в течение пяти лет.

Дополнительным инструментом давления остаются санкции и замороженные российские активы, но их использование вызывает юридические и политические споры в ЕС.

В итоге складывается не столько единый мирный план, сколько борьба на выносливость: Москва рассчитывает на ослабление западного единства, а Киев — на то, что Запад сумеет изменить стратегические планы России.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров