В Беларуси мать с дочкой грабили дома
- 16.12.2025, 17:26
- 1,528
Они гастролировали по всей стране.
В Беларуси задержали женщину с дочкой, грабивших частные дома, рассказали в пресс-службе МВД.
Так, оперативниками задержаны 41-летняя белоруска, проживающая в Витебской области, и ее 18-летняя дочка из Барановичей.
Фигурантки попались на краже в Бресте. Преступницы сначала выбирали дом и наблюдали, пока кто-то не выйдет, не заперев его. После этого мать с дочкой заходили в чужой дом в поисках его-то ценного.
Следователи установили, что родственницы совершили не одну такую кражу. Ряд преступлений ими были совершены других регионах страны.
Расследуются уголовные дела о кражах. Общий ущерб еще устанавливается, часть похищенного изъята.