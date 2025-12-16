закрыть
16 декабря 2025, вторник
В Беларуси мать с дочкой грабили дома

  • 16.12.2025, 17:26
  • 1,528
В Беларуси мать с дочкой грабили дома
иллюстративное фото

Они гастролировали по всей стране.

В Беларуси задержали женщину с дочкой, грабивших частные дома, рассказали в пресс-службе МВД.

Так, оперативниками задержаны 41-летняя белоруска, проживающая в Витебской области, и ее 18-летняя дочка из Барановичей.

Фигурантки попались на краже в Бресте. Преступницы сначала выбирали дом и наблюдали, пока кто-то не выйдет, не заперев его. После этого мать с дочкой заходили в чужой дом в поисках его-то ценного.

Следователи установили, что родственницы совершили не одну такую кражу. Ряд преступлений ими были совершены других регионах страны.

Расследуются уголовные дела о кражах. Общий ущерб еще устанавливается, часть похищенного изъята.

