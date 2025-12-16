«Куда теперь прятать российский флот?» 16.12.2025, 17:39

Начался новый этап демилитаризации россиян.

Успешная спецоперация Службы безопасности Украины по поражению субмарины врага в Новороссийске свидетельствует о том, что украинские спецслужбы вышли на новый уровень «морской бавовны». Это — следующий этап демилитаризации россиян. Об этом пишет политолог Алексей Курпас для сайта censor.net.

Эксперт отмечает, что история морских дронов СБУ — это история постоянной модернизации и, благодаря этому, постоянных побед над противником.

«Когда российское Минобороны думает, что уже предусмотрело все, Служба снова модернизирует дроны, в которых появляются новые возможности. И следует удар в месте, которое еще вчера россияне считали безопасным. То, что подчиненные Малюка на шаг впереди врага, и является залогом успеха. Важно, что Служба наносит удары по носителям крылатых ракет. Именно против них была направлена «Паутина», а сейчас — удар по подводной лодке. То есть речь идет о демилитаризации ракетных возможностей россиян», — считает Курпас.

По мнению политолога, удары СБУ по теневому флоту и поражение подводной лодки — это важный фактор в мирных переговорах, которые сейчас продолжаются при участии американской стороны.

«Малюк предоставляет украинской делегации весомые аргументы. Россия убеждает американцев, что тотально побеждает. Но делать это, теряя подводную лодку за полмиллиарда долларов, крайне трудно», — акцентирует эксперт.

«Подводная лодка находилась в Новороссийске, а не в оккупированном Крыму, откуда было бы удобнее бить „Калибрами“. Так произошло потому, что битву за воды возле Крыма морские дроны СБУ выиграли раньше — и у кораблей, и у подводных лодок противника. россияне перевели значительную часть флота и подводных лодок в Новороссийск, подальше от Украины. Теперь оказалось, что это место также больше не является безопасной гаванью для врага. Куда теперь прятать российский флот?» — спрашивает Курпас.

