Белорусов призвали запастись наличкой на несколько дней
- 16.12.2025, 17:47
Два крупнейших банка могут работать с перерывами.
Два крупнейших банка Беларуси, обслуживающих более 7 миллиона клиентов, объявили о серии технологических работ, которые могут привести к перебоям в обслуживании в некоторые дни декабря.
Оба госбанка, Беларусбанк и Белинвестбанк, рекомендовали гражданам иметь при себе наличные деньги в предновогодний период, чтобы не столкнуться с проблемами в оплате.
Беларусбанк, крупнейший в стране с 6 миллионами клиентов, объявил о самых масштабных ограничениях. С 22 по 29 декабря банк проведет обновление программного обеспечения, которое затронет практически все операции.
В свою очередь, Белинвестбанк (1,6 млн клиентов) проведет технологические работы 19 декабря, в ходе которых возможны «краткосрочные перерывы» в работе карт, мобильного и интернет-банкинга в дневное время — с 08:00 до 23:59.