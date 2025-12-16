Трамп подал иск против BBC на $10 миллиардов 13 16.12.2025, 18:02

Поводом стал документальный фильм.

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете к британской вещательной корпорации BBC в федеральный суд Майами, потребовав компенсацию в $10 млрд. Поводом стал документальный фильм «Трамп: второй шанс», вышедший в программе Panorama за неделю до американских выборов 2024 года, сообщает CNBC.

В иске говорится, что BBC исказила речь политика от 6 января 2021 года, смонтировав высказывания таким образом, будто он призывал сторонников к насилию и штурму Капитолия. Трамп счел это попыткой вмешательства в выборы. Он отметил, что BBC создала «ложный, клеветнический, вводящий в заблуждение, уничижительный, подстрекательский и злонамеренный образ», чтобы повлиять на исход голосования.

В фильме показано, как Трамп говорит сторонникам: «Мы пойдем к Капитолию, я буду там с вами. И мы будем драться. Мы будем драться изо всех сил, потому что, если вы не будете драться изо всех сил, у вас больше не будет страны». Президент не произносил слова в такой последовательности, в частности, фраза «И мы будем драться» прозвучала почти через 55 минут после того, как он сказал «Я буду с вами», подчеркивается в иске.

Ранее руководство BBC признало ошибку при монтаже и принесло извинения, а генеральный директор корпорации Тим Дэйви и глава новостного подразделения Дебора Тернесс подали в отставку. При этом вещатель заявил, что не видит оснований для иска о клевете.

