закрыть
16 декабря 2025, вторник, 19:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп подал иск против BBC на $10 миллиардов

13
  • 16.12.2025, 18:02
  • 3,114
Трамп подал иск против BBC на $10 миллиардов

Поводом стал документальный фильм.

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете к британской вещательной корпорации BBC в федеральный суд Майами, потребовав компенсацию в $10 млрд. Поводом стал документальный фильм «Трамп: второй шанс», вышедший в программе Panorama за неделю до американских выборов 2024 года, сообщает CNBC.

В иске говорится, что BBC исказила речь политика от 6 января 2021 года, смонтировав высказывания таким образом, будто он призывал сторонников к насилию и штурму Капитолия. Трамп счел это попыткой вмешательства в выборы. Он отметил, что BBC создала «ложный, клеветнический, вводящий в заблуждение, уничижительный, подстрекательский и злонамеренный образ», чтобы повлиять на исход голосования.

В фильме показано, как Трамп говорит сторонникам: «Мы пойдем к Капитолию, я буду там с вами. И мы будем драться. Мы будем драться изо всех сил, потому что, если вы не будете драться изо всех сил, у вас больше не будет страны». Президент не произносил слова в такой последовательности, в частности, фраза «И мы будем драться» прозвучала почти через 55 минут после того, как он сказал «Я буду с вами», подчеркивается в иске.

Ранее руководство BBC признало ошибку при монтаже и принесло извинения, а генеральный директор корпорации Тим Дэйви и глава новостного подразделения Дебора Тернесс подали в отставку. При этом вещатель заявил, что не видит оснований для иска о клевете.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров