В Кличеве прямо по улице города гуляла рысь 3 16.12.2025, 18:06

2,262

Видеофакт.

Рысь медленно прогуливалась по Кличеву и, как рассказал автор видеоролика в тиктоке, позже свернула во дворы местной «Кулинарии», пишет Mogilev Online.

В комментариях под видео многих пользователей такой эпизод не удивил.

Один житель Кличева рассказал, что тоже видел пару этих краснокнижных животных, которые переплывали реку вблизи города «за баней» в тот же самый день.

