В Кличеве прямо по улице города гуляла рысь

В Кличеве прямо по улице города гуляла рысь3
- 16.12.2025, 18:06
- 2,262
Видеофакт.
Рысь медленно прогуливалась по Кличеву и, как рассказал автор видеоролика в тиктоке, позже свернула во дворы местной «Кулинарии», пишет Mogilev Online.
В комментариях под видео многих пользователей такой эпизод не удивил.
Один житель Кличева рассказал, что тоже видел пару этих краснокнижных животных, которые переплывали реку вблизи города «за баней» в тот же самый день.
