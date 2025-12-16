закрыть
16 декабря 2025, вторник
В Кличеве прямо по улице города гуляла рысь

  • 16.12.2025, 18:06
В Кличеве прямо по улице города гуляла рысь

Видеофакт.

Рысь медленно прогуливалась по Кличеву и, как рассказал автор видеоролика в тиктоке, позже свернула во дворы местной «Кулинарии», пишет Mogilev Online.

В комментариях под видео многих пользователей такой эпизод не удивил.

Один житель Кличева рассказал, что тоже видел пару этих краснокнижных животных, которые переплывали реку вблизи города «за баней» в тот же самый день.

@timamoiseenkov

вот тебе и город

♬ Подходящий расклад - romych10

