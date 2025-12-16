Именно на пороге такой ситуации стоит Путин 2 Виктор Андрусив

16.12.2025, 18:16

4,560

Виктор Андрусив

Сейчас он будет блефовать.

Крах России. Надо понять: то, что для нас крах, и то, что является крахом для россиян, — это совершенно разные вещи. Обнищание не станет для россиян крахом, они будут готовы терпеть. Крахом для них — это невозможность влиять на глобальную политику. Крахом для них является осознание, что они больше не глобальное государство.

Именно с этого Путин начал войну, потому что она началась не с его вторжения, а с его требования признать претензии России на свое пространство и откатить НАТО до 1997 года. В декабре 2021 года он не выдвигал нам никаких требований, все требования он выдвигал «коллективному Западу». Это был его ответ на травму 90-х, когда Россия была слаба и «подлый Запад» этим воспользовался. И еще раз: «слабая» не означало была бедная, а означало «не могла отстаивать свои интересы».

Дам вам объяснение на примере: Британия вышла со второй мировой победительницей, но больше не империей. Война настолько истощила страну, что она влетела в системную стагнацию, длившуюся 30 лет. Кульминацией стали массовые отключения света в 73–74-х годах и внедрение трехдневной рабочей недели на предприятиях из-за энергетического кризиса. Ли Куан Ю вспоминал, что умолял британцев оставить контингент в Сингапуре на пару лет, но у них не было на это никаких ресурсов. Это все происходило на фоне просто невероятного экономического взрыва в Европе. Британия закончилась как глобальная сила.

Именно на пороге такой ситуации стоит Путин. Экономический кризис в РФ очень далек от того, чтобы им нечего было есть, и это бы их тоже не остановило. Но все признаки того, что это системная история, которая затянется на годы. Санкции приносят свой результат, но только в долгую. И вот начинают всходить первые ростки. Экономика РФ в этом году вырастет максимум на 0,5%, может дорисуют 0,7%. Напомню: в 24-м она выросла на 4%. В 2024 году крупнейшая нефтегазовая компания «Роснефть» получила чистую прибыль минус 14%, в этом году — за девять месяцев минус 70%. «Уралвагон», крупнейший строитель танков, увольняет до 50% рабочих, что означает падение заказов. По всей России сократили выплаты по контракту СВО с 2–3 млн руб. до 500–800 тыс. руб.

Теперь представьте, что на фоне этих колоссальных проблем в экономике Путин должен снова собрать армию в 300 тыс., вооружить их, экипировать, произвести десятки тысяч Shahed (цена одного — $100 тыс.), сотни ракет (цена — от $2 млн), и это все в условиях падения экономики, роста цен и кризиса нефтегазовых доходов. Если мы уже нанесли ему значительный ущерб в этом году, то с чем он будет следующий заканчивать? Напомню, что в этом году он как раз и воевал благодаря росту в 2024-м, а продолжать такой масштаб в 2026-м на фоне этого падения? И это еще нужно будет на сотни миллиардов отстраивать армию и захваченные территории после войны.

Нет, я не хочу сказать, что он недостаточно болен, чтобы продолжить воевать. Я объясняю, что в марте этого года он будет выбирать: получить Донбасс и заявить о победе, но превратиться в региональное государство. Или же соглашаться на мир, но спасаться за счет возвращения к сотрудничеству с Западом. Я, в отличие от большинства, склонен думать, что Путин больше всего переживает, что будет после его смерти. И мысль, что Россия снова «вылетела в трубу», для него гораздо болезненнее, чем мысль, что он не захватил Донбасс полностью.

Почему март? Я не верю, что Путин может отказаться от своего ключевого требования — отдать ему Донбасс до марта. Сейчас часть его стратегии достижения цели — уничтожение нашей энергетики и принуждение нас к его требованиям. Потому он планирует это делать до конца зимы. И если мы выстоим, то в марте у него будет минус еще одна надежда.

Сейчас он будет блефовать, показывать, что он готов идти до конца, потому что это часть переговорной игры. Но реально что делать с войной, он будет решать в марте. И только тогда мы поймем, что он решил.

Виктор Андрусив, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com