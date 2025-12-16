Минчане выстроились в очередь 2 16.12.2025, 18:25

3,768

Фотофакт.

Торговый центр «4 сезона» открылся в микрорайоне «Красный Бор» за Каменной Горкой. Он начал работу сегодня в 14.00, но не менее сотни минчан собрались ещё до открытия и ждали, пока откроются двери. Realt.by рассказал про этот торговый центр и что в нём уже работает.

ТЦ «4 сезона» открылся по адресу Скрипникова, 47. Это недалеко от МКАД, в районе улиц Притыцкого, Одинцова и Мазурова. От станции метро «Каменная Горка» — чуть меньше километра.

Об этом торговом центре спокойно можно было не слышать, но его имя при этом может быть знакомым: с таким же названием есть жилой комплекс на улице Беды. Застройщик у ЖК и ТЦ один — ООО «ТЭНКинвест». Кроме этого, компания строила жилые комплексы «Александров Парк» и «Акварель», торговый центр «Перекресток» и бизнес-центр «Тэнк».

Площадь торгового центра — 16 тысяч квадратов, запланированы фудкорт, детский развлекательный центр и крытый паркинг на 300 машиномест и наземная парковка.

Продуктовый магазин выбран не самый ожидаемый — «Дионис». Это полоцкая сеть магазинов — и в большинстве своем магазины расположены в Витебской области — Полоцке, Новополоцке, Глубоком, Витебске. Со временем «Дионис» стал расти — магазины появились в Гродно, Бресте и Гомеле. В Минск «Дионис» пришел в 2018 году. Магазин в ТЦ «4 сезона» стал восьмым в городе.

Нельзя сказать, что открытие торгового центра громко анонсировали в интернете. Но вот вывеска на дверях, что заработать ТЦ «4 сезона» должен в 14.00 16 декабря, появилась. И этого было достаточно, чтобы жители района в обед рабочего дня собрались здесь.

За полчаса до открытия под дверями стояли несколько десятков человек. Позже, если даже прикинуть очень приблизительно, минчан было точно не меньше сотни: кто-то ждал у дверей, кто-то на ступеньках у ТЦ, дети были на детской площадке. Когда двери открыли, чтобы зашли все желающие, потребовалось несколько минут.

Пока что арендаторов в ТЦ немного, а на фасаде висят объявления о доступных площадях. Сейчас уже работают зоомагазин, кофе-пойнт, пару островков с выпечкой, пункт выдачи Wildberries, основной арендатор — супермаркет «Дионис». Сегодня там обещают скидки и активности в честь открытия.

Для тех, кто планирует сходить в «Дионис» сегодня — людей сейчас там очень много. И хотя работают все кассы (и обычные, и кассы самообслуживания), постоять в очередях придется. В магазине есть салат-бар, суши-бар, своя кулинария, стоит кофе-автомат. Цены стандартные. Можно оформить дисконтную карту. В честь открытия работает пункт с аквагримом для детей.

Магазин работает ежедневно с 8.00 до 23.00.

