закрыть
16 декабря 2025, вторник, 19:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчане выстроились в очередь

2
  • 16.12.2025, 18:25
  • 3,768
Минчане выстроились в очередь

Фотофакт.

Торговый центр «4 сезона» открылся в микрорайоне «Красный Бор» за Каменной Горкой. Он начал работу сегодня в 14.00, но не менее сотни минчан собрались ещё до открытия и ждали, пока откроются двери. Realt.by рассказал про этот торговый центр и что в нём уже работает.

ТЦ «4 сезона» открылся по адресу Скрипникова, 47. Это недалеко от МКАД, в районе улиц Притыцкого, Одинцова и Мазурова. От станции метро «Каменная Горка» — чуть меньше километра.

Об этом торговом центре спокойно можно было не слышать, но его имя при этом может быть знакомым: с таким же названием есть жилой комплекс на улице Беды. Застройщик у ЖК и ТЦ один — ООО «ТЭНКинвест». Кроме этого, компания строила жилые комплексы «Александров Парк» и «Акварель», торговый центр «Перекресток» и бизнес-центр «Тэнк».

Площадь торгового центра — 16 тысяч квадратов, запланированы фудкорт, детский развлекательный центр и крытый паркинг на 300 машиномест и наземная парковка.

Продуктовый магазин выбран не самый ожидаемый — «Дионис». Это полоцкая сеть магазинов — и в большинстве своем магазины расположены в Витебской области — Полоцке, Новополоцке, Глубоком, Витебске. Со временем «Дионис» стал расти — магазины появились в Гродно, Бресте и Гомеле. В Минск «Дионис» пришел в 2018 году. Магазин в ТЦ «4 сезона» стал восьмым в городе.

Нельзя сказать, что открытие торгового центра громко анонсировали в интернете. Но вот вывеска на дверях, что заработать ТЦ «4 сезона» должен в 14.00 16 декабря, появилась. И этого было достаточно, чтобы жители района в обед рабочего дня собрались здесь.

За полчаса до открытия под дверями стояли несколько десятков человек. Позже, если даже прикинуть очень приблизительно, минчан было точно не меньше сотни: кто-то ждал у дверей, кто-то на ступеньках у ТЦ, дети были на детской площадке. Когда двери открыли, чтобы зашли все желающие, потребовалось несколько минут.

Пока что арендаторов в ТЦ немного, а на фасаде висят объявления о доступных площадях. Сейчас уже работают зоомагазин, кофе-пойнт, пару островков с выпечкой, пункт выдачи Wildberries, основной арендатор — супермаркет «Дионис». Сегодня там обещают скидки и активности в честь открытия.

Для тех, кто планирует сходить в «Дионис» сегодня — людей сейчас там очень много. И хотя работают все кассы (и обычные, и кассы самообслуживания), постоять в очередях придется. В магазине есть салат-бар, суши-бар, своя кулинария, стоит кофе-автомат. Цены стандартные. Можно оформить дисконтную карту. В честь открытия работает пункт с аквагримом для детей.

Магазин работает ежедневно с 8.00 до 23.00.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров