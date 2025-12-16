В Крыму оккупанты «национализировали» имущество боксера Усика 4 16.12.2025, 18:29

2,290

Александр Усик

Из-за его поддержки ВСУ.

Самопровозглашенный спикер «парламента» Крыма Владимир Константинов заявил о «национализации» имущества украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, уроженца Симферополя.

Всего в перечень, чье имущество оккупанты решили изъять, внесли 84 человека.

В своем сообщении Константинов назвал Усика «сторонником нацистской идеологии».

«Он [Усик] неоднократно осуждал „СВО“ и организовывал сборы средств на нужды ВСУ», — говорится в сообщении представителя оккупационной власти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com