В Крыму оккупанты «национализировали» имущество боксера Усика

В Крыму оккупанты «национализировали» имущество боксера Усика4
- 16.12.2025, 18:29
Из-за его поддержки ВСУ.
Самопровозглашенный спикер «парламента» Крыма Владимир Константинов заявил о «национализации» имущества украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, уроженца Симферополя.
Всего в перечень, чье имущество оккупанты решили изъять, внесли 84 человека.
В своем сообщении Константинов назвал Усика «сторонником нацистской идеологии».
«Он [Усик] неоднократно осуждал „СВО“ и организовывал сборы средств на нужды ВСУ», — говорится в сообщении представителя оккупационной власти.