16 декабря 2025, вторник, 19:20
В Крыму оккупанты «национализировали» имущество боксера Усика

4
  • 16.12.2025, 18:29
  • 2,290
В Крыму оккупанты «национализировали» имущество боксера Усика
Александр Усик

Из-за его поддержки ВСУ.

Самопровозглашенный спикер «парламента» Крыма Владимир Константинов заявил о «национализации» имущества украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, уроженца Симферополя.

Всего в перечень, чье имущество оккупанты решили изъять, внесли 84 человека.

В своем сообщении Константинов назвал Усика «сторонником нацистской идеологии».

«Он [Усик] неоднократно осуждал „СВО“ и организовывал сборы средств на нужды ВСУ», — говорится в сообщении представителя оккупационной власти.

4

