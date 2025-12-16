закрыть
16 декабря 2025, вторник, 19:20
Почему Китай скрывает обвал своего рынка недвижимости?

2
  • 16.12.2025, 18:45
  • 1,782
Почему Китай скрывает обвал своего рынка недвижимости?

Китайские домохозяйства потеряли более $18 триллионов.

Китайские власти ужесточили контроль над публикацией данных о рынке недвижимости на фоне продолжающегося обвала продаж жилья. В прошлом месяце частным аналитическим компаниям было предписано прекратить публикацию статистики по сделкам, что фактически закрыло один из немногих независимых источников информации о масштабах кризиса, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

После более чем 20 лет бурного роста рынок недвижимости Китая обавилися. К 2020 году цены на жилье превышали средние доходы населения более чем в 17 раз. Рост подпитывался приватизацией жилья с конца 1990-х, массовой урбанизацией и дешевыми кредитами от государственных банков. Для миллионов семей недвижимость стала основным способом накопления богатства.

Перелом наступил в период первых локдаунов COVID-19, когда власти ввели жесткие ограничения на заимствования застройщиков — так называемые «три красные линии». Это привело к дефолтам крупнейших девелоперов, включая Evergrande и Country Garden. С тех пор кризис только углубляется.

Китайские домохозяйства потеряли более $18 трлн в результате падения цен на жилье. Строительный сектор, ранее обеспечивавший до четверти ВВП, теперь тормозит экономический рост. Особенно сильно пострадали города второго и третьего уровня, где цены упали до 30%, а в отдельных регионах — еще больше.

По всей стране остаются недостроенные объекты и «города-призраки», миллионы семей оказались в отрицательном капитале. На этом фоне Пекин избегает масштабных стимулов, опасаясь нового пузыря, и предпочитает постепенную коррекцию рынка.

Эксперты считают, что спад может продолжаться еще 5–10 лет. Для обычных китайцев это означает длительный период финансового давления, в котором жилье — главный актив семьи — может так и не вернуться к уровням пикового 2020 года.

