Верховный суд РФ отобрал квартиру у Ларисы Долиной

Иск певицы был отклонен.

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной.

Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье, пишет «Медуза».

Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Ранее суд первой инстанции и Мосгорсуд вынесли решение в пользу Долиной. Они признали сделку купли-продажи недействительной, а певицу — собственником квартиры. При этом суды постановили, что Долина может не возвращать Лурье деньги, так как продала квартиру под влиянием мошенников, которым впоследствии и отдала полученные от покупательницы средства.

Процесс привлек широкое общественное внимание, подавляющее большинство комментаторов считало несправедливым решение, из-за которого Лурье, купившая жилье законно, осталась и без квартиры, и без денег. Ларису Долину начали «отменять» в соцсетях. На фоне критики певица заявила о готовности добровольно вернуть Лурье деньги за квартиру.

