Германия становится новым лидером европейской безопасности 16.12.2025, 19:04

Берлин демонстрирует готовность использовать свой политический вес.

На фоне постепенного сокращения вовлеченности США в противостояние с Россией Германия все увереннее занимает ведущую роль в сфере европейской безопасности. Канцлер Германии Фридрих Мерц в последние месяцы существенно активизировал внешнеполитическую и оборонную деятельность Берлина, стремясь заполнить образующийся вакуум лидерства, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из ключевых сигналов стало проведение переговоров по Украине в Берлине 14–15 декабря по инициативе Мерца. Канцлер добивался того, чтобы обсуждение будущего Украины не велось «в стороне от Европы» и без надежных гарантий безопасности для Киева. Мерц лично участвовал в переговорах и обеспечил постоянное присутствие своего дипломатического советника, тогда как другие европейские лидеры ограничились неформальными контактами.

Параллельно Германия усиливает давление внутри ЕС, в том числе по вопросу использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Хотя эти планы пока сталкиваются с сопротивлением ряда стран, Берлин демонстрирует готовность использовать свой политический вес.

Наиболее заметный поворот произошел в оборонной политике. Германия отказалась от жестких бюджетных ограничений и планирует увеличить военные расходы до €378 млрд к 2029 году, а в перспективе — до 3,5% ВВП. Канцлер заявил о цели превратить Бундесвер в самую сильную армию Европы. Одновременно принят закон о резком расширении численности вооруженных сил и подготовке к возможному возвращению обязательной службы.

Активизация Берлина объясняется не только угрозой со стороны России, но и ослаблением американских гарантий безопасности. Несмотря на слабые позиции внутри страны и рост популярности правых сил, Мерц выглядит значительно сильнее своих европейских коллег во Франции и Великобритании, ограниченных долгами и политическими кризисами.

Предстоящая встреча лидеров ЕС станет проверкой того, сможет ли Германия закрепить за собой роль главного гаранта безопасности Европы.

