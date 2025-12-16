закрыть
16 декабря 2025, вторник, 19:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия становится новым лидером европейской безопасности

  • 16.12.2025, 19:04
Германия становится новым лидером европейской безопасности

Берлин демонстрирует готовность использовать свой политический вес.

На фоне постепенного сокращения вовлеченности США в противостояние с Россией Германия все увереннее занимает ведущую роль в сфере европейской безопасности. Канцлер Германии Фридрих Мерц в последние месяцы существенно активизировал внешнеполитическую и оборонную деятельность Берлина, стремясь заполнить образующийся вакуум лидерства, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из ключевых сигналов стало проведение переговоров по Украине в Берлине 14–15 декабря по инициативе Мерца. Канцлер добивался того, чтобы обсуждение будущего Украины не велось «в стороне от Европы» и без надежных гарантий безопасности для Киева. Мерц лично участвовал в переговорах и обеспечил постоянное присутствие своего дипломатического советника, тогда как другие европейские лидеры ограничились неформальными контактами.

Параллельно Германия усиливает давление внутри ЕС, в том числе по вопросу использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Хотя эти планы пока сталкиваются с сопротивлением ряда стран, Берлин демонстрирует готовность использовать свой политический вес.

Наиболее заметный поворот произошел в оборонной политике. Германия отказалась от жестких бюджетных ограничений и планирует увеличить военные расходы до €378 млрд к 2029 году, а в перспективе — до 3,5% ВВП. Канцлер заявил о цели превратить Бундесвер в самую сильную армию Европы. Одновременно принят закон о резком расширении численности вооруженных сил и подготовке к возможному возвращению обязательной службы.

Активизация Берлина объясняется не только угрозой со стороны России, но и ослаблением американских гарантий безопасности. Несмотря на слабые позиции внутри страны и рост популярности правых сил, Мерц выглядит значительно сильнее своих европейских коллег во Франции и Великобритании, ограниченных долгами и политическими кризисами.

Предстоящая встреча лидеров ЕС станет проверкой того, сможет ли Германия закрепить за собой роль главного гаранта безопасности Европы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров