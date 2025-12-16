В Беларуси торговали иранским гашишем 16.12.2025, 19:05

Его привезли через Россию.

В Беларуси осудили группу иностранцев, занимавшуюся продажей иранского гашиша. Об этом в эфире телеканала «НТВ-Беларусь» рассказал начальник отдела прокуратуры Минска Александр Жешко, передает «Зеркало».

В этом году суд Ленинского района Минска вынес приговор группе иностранцев, которые занимались незаконным оборотом 320 кг гашиша. Это была часть международной преступной организации.

«Вначале они этот гашиш доставили с территории Исламской Республики Иран. Оттуда они попали на территорию РФ, затем в нашу страну», — рассказал Жешко.

Главарю группы назначили 22 года колонии усиленного режима, а его трем пособникам — «17 и 18 лет соответственно».

Сейчас часто можно услышать о задержании иностранцев в Беларуси из-за участия в продаже наркотиков. Представитель прокуратуры считает, что виной тому неустроенность мигрантов в стране, которых в итоге обманывают злоумышленники и вовлекают в наркопреступления.

