Премьер Эстонии: Поддержка Украины за счет российских активов станет очень сильным сигналом 16.12.2025, 19:12

Кристен Михал

Речь идет о плане выделения Киеву кредита на €210 млрд.

Европейский союз способен опровергнуть заявления президента США Дональда Трампа о «слабости» Европы, если сумеет договориться об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее Трамп назвал Европу «слабеющей группой стран» и усомнился в способности ее лидеров действовать решительно. По словам Михала, предстоящий саммит ЕС станет возможностью продемонстрировать единство и стратегическую силу блока.

Речь идет о плане выделения Киеву кредита на €210 млрд, обеспеченного замороженными российскими активами. Эти средства необходимы Украине для покрытия дефицита бюджета, который в следующем году оценивается почти в $72 млрд. Без соглашения Киев может столкнуться с нехваткой финансирования уже весной, что ослабит его позиции как на фронте, так и на переговорах.

По словам Михала, поддержка Украины за счет российских активов станет «очень сильным сигналом» и докажет, что Европа является надежным партнером США. «Мы не против Америки, мы вместе с Америкой», — подчеркнул он.

Основным противником сделки остается Бельгия, на территории которой находится финансовая компания Euroclear, хранящая большую часть российских средств. Брюссель опасается юридических рисков в случае возможных исков со стороны Москвы. Однако ряд лидеров ЕС, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, предупреждают, что провал соглашения нанесет серьезный ущерб единству союза.

Михал также заявил, что отказ от привлечения России к ответственности после войны создаст опасный прецедент и даст сигнал, что силовое изменение границ может остаться безнаказанным.

