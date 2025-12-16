ФИФА назвала обладателя премии Пушкаша за лучший гол года
- 16.12.2025, 19:18
Аргентинский футболист «Индепендьенте» Сантьяго Монтиэль получил премию ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
Торжественная церемония вручения наград The FIFA Best пройдет вечером 16 декабря в Дохе.
Лучший гол года был определен совместно жюри из «легенд ФИФА» и болельщиками путем голосования на сайте ФИФА.
Монтиэль забил гол в ворота «Индепендьенте Ривадавии» ударом через себя из-за пределов штрафной 11 мая 2025 года.