СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова

В чем обвиняют певца-путиниста?

СБУ объявила в розыск певца Филиппа Киркорова — информация о нем появилась в базе данных ведомства в конце октября. В том же месяце артисту предъявили обвинения в «неоднократном нарушении порядка въезда на территорию Украины».

Данные о розыске Киркорова появились в базе СБУ 30 октября, однако информация об этом стала публичной только сейчас. За несколько дней до этого сообщалось, что СБУ заочно предъявила обвинения певцу из-за выступлений в оккупированном Крыму и «ДНР». Его обвинили в «неоднократном нарушении порядка въезда на территорию Украины».

В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград и званий 34 человек. Среди них был Филипп Киркоров, который был лишен звания Народного артиста Украины.

