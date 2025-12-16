закрыть
16 декабря 2025, вторник
Министр обороны Украины подвел итоги нового «Рамштайна»

  • 16.12.2025, 19:50
15 стран усилят оборону Украины.

Украина продолжит получать военную помощь от союзников в 2026 году. 15 стран взяли конкретные обязательства.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Facebook.

Глава Минобороны Украины напомнил, что в 2025 году партнеры обязались направить почти 5 млрд долларов на украинское оборонное производство и еще около 5 млрд долларов — на покупку американского оружия для Украины. Эти показатели стали рекордными и в 2026 году необходимо поддерживать такую динамику.

«Сегодня в рамках заседания формата «Рамштайн» мы получили важные обязательства от партнеров по долгосрочной поддержке Украины», - отметил он.

По словам Шмыгаля, Украина получит следующую помощь:

Германия

Предоставит 11,5 млрд евро в 2026 году на поддержку обороны Украины. Основной фокус — противовоздушная оборона, беспилотники и артиллерийские боеприпасы. Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS‑T.

Великобритания

600 млн фунтов в 2025 году направила на усиление возможностей ПВО Украины за счет замороженных российских активов, средств партнеров и национального бюджета.

Канада

Предоставит дополнительные 30 млн канадских долларов на украинские дроны, а также ракеты AIM‑9, электрооптические сенсоры и другую военную помощь.

Нидерланды

Выделят 700 млн евро на беспилотники, из которых 400 млн евро - на продукцию украинского производства.

Черногория

Готовит вклад в программу PURL и фонд NSATU для поддержки Украины.

Дания

Сделает новый вклад в PURL с акцентом на авиационные возможности Украины, а также передаст 29‑й пакет поддержки на 250 млн евро, который включает дроны, средства ПВО и помощь украинской авиации.

Эстония

Продолжит поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП (142 млн евро), а также внесет 9 млн евро в IT‑коалицию.

Латвия

Сохранит объем помощи на уровне не менее 0,25% ВВП (110 млн евро), сосредоточив поддержку на беспилотниках, средствах РЭБ и программе PURL.

Литва

Направит более 220 млн евро в 2026 году на военную поддержку Украины — не менее 0,25% ВВП, включая взносы в PURL, программу Patriot для Украины, «чешскую инициативу» и коалицию по разминированию.

Люксембург

Выделит 100 млн евро в 2026 году на поддержку Украины и осуществит второй взнос в размере 15 млн евро в программу PURL.

Новая Зеландия

Предоставит 15 млн долларов на программу PURL.

Норвегия

Планирует около 7 млрд долларов общей военной помощи Украине в 2026 году, включая взносы на поддержку американских систем ПВО и «чешскую инициативу».

Польша

Обеспечит поставки 155‑мм артиллерийских снарядов и реализацию совместных с Украиной проектов в рамках инициативы SAFE.

Португалия

Сделает вклад в «чешскую инициативу», а также выделит 10 млн евро на беспилотники.

Чехия

В рамках «чешской инициативы» уже профинансировала на 2026 год поставку 760 тысяч артиллерийских снарядов.

