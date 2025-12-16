В Украине обнаружили шар с белорусскими сигаретами 1 16.12.2025, 20:15

На Волыни пограничники разоблачили попытку контрабанды сигарет в страны Европейского Союза с помощью воздушного шара.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Инцидент произошел на территории Шацкой общины вблизи украинско-белорусской границы. Военнослужащие Волынского пограничного отряда обнаружили пакет с табачными изделиями, который, вероятно, злоумышленники планировали переправить воздушным путем.

Находка была обмотана черной полиэтиленовой пленкой и имела канат с остатками воздушного шара. Внутри находились 1500 пачек сигарет марки «Минск» с акцизными марками Республики Беларусь, а также два GPS-устройства. Одно из них имело SIM-карту белорусского мобильного оператора, другое — оператора Республики Польша.

Напомним, в октябре международный аэропорт Вильнюса неоднократно прекращал работу из-за появления воздушных шаров, запущенных с территории Беларуси. В результате были нарушены планы около 3,5 тысяч пассажиров и задержаны 25 рейсов: четыре из них отменили, еще семь перенаправили на другие аэропорты.

После этих инцидентов правительство Литвы созвало заседание Национальной комиссии по вопросам безопасности и приняло решение временно, на месяц, закрыть границу с Беларусью.

В ноябре провокации не прекратились — работу аэропорта снова пришлось приостанавливать из-за фиксации неизвестных беспилотников вблизи аэропорта. В ночь на 24 ноября был зафиксирован очередной массированный запуск воздушных шаров со стороны Беларуси в воздушное пространство Литвы.

В ответ в Европейском Союзе заявили о подготовке санкций против Беларуси из-за этих провокаций.

