Великобритания осуществила самое крупное годовое вложение в ПВО Украины

  • 16.12.2025, 20:34
Лондон выделил Киеву $805 млн.

Правительство Великобритании выделило $805 млн на укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщил глава британского минобороны Джон Хили в ходе выступления на заседании контактной группы по военным поставкам в республику в формате «Рамштайн», трансляцию вел телеканал Sky News.

«Сегодня я могу подтвердить самое крупное годовое вложение Великобритании в противовоздушную оборону Украины: 600 млн фунтов ($805 млн долларов — прим.) и тысячи систем ПВО, ракет и автоматизированных турелей для уничтожения беспилотников», — сказал министр.

Хили добавил, что поставки вооружения начнут реализовывать в этом году и продолжат в течение 2026 года. Также, по его словам, Великобритания планирует передать Украине новые дроны-перехватчики Octopus.

