16 декабря 2025, вторник, 22:22
Бессент: США в последние годы стали очень ленивыми в вопросе санкций

  • 16.12.2025, 21:54
Скотт Бессент

Глава минфина США заявил, что санкции могут быть эффективны, если они соблюдаются в полной мере.

Соединенные Штаты Америки в последние годы стали очень ленивыми в вопросе санкций. Об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

По словам министра, санкции могут быть эффективны, если они соблюдаются в полной мере. При этом для получения наибольшего эффекта минфин США сегодня проводит регулярный пересмотр рестрикций.

«При хорошем санкционном режиме у вас всегда есть цели, и вы постоянно проводите оценку достижения этих целей», — сказал Бессент.

В ноябре президент США Дональд Трамп выступил в поддержку законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма и сенатора Ричарда Блюменталя, который предусматривает введение «очень жестких» мер в отношении государств, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает введение 500%-ных пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие стратегически важные ресурсы. Предлагаемые меры нацелены на снижение экономической выгоды от сотрудничества с Россией и побуждение государств-партнеров к корректировке внешнеторговой политики.

