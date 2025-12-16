закрыть
16 декабря 2025
В Беларуси циркулирует гонконгский грипп

  • 16.12.2025, 22:07
В Беларуси циркулирует гонконгский грипп

Вирус зафиксирован уже 30 странах.

Минздрав Беларуси отметил, что в середине декабря 2025-го в стране отмечается сезонное увеличение числа заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом.

Данные лабораторных исследований говорят о циркуляции в Беларуси вирусов гриппа А. Преимущественно гриппа А (H3N2), этот штамм еще называют гонконгским гриппом и гриппа А (H1N1), который относится к пандемическому штамму 2009 года, его еще называют свиным гриппом.

Минздрав отмечает, что также циркулируют негриппозные респираторные вирусы, в числе которых аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокапарвовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2.

Минздрав констатирует, что большинство заболевших гриппом не были привиты осенью 2025 года и большинство больных гриппом лечится амбулаторно.

«Увеличения числа госпитализированных по причине заболевания гриппом — не отмечается», — отметили в Минздраве и подчеркнули, что в декабре 2025 уровень заболеваемости ОРИ и гриппом находится в пределах средних многолетних показателей.

Случаи инфицирования гонконгским гриппом зарегистрированы уже в 30 странах во всех регионах мира, за исключением Южной Америки. Первые заболевшие были выявлены в августе в Австралии и Новой Зеландии.

