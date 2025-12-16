В Беларуси циркулирует гонконгский грипп 16.12.2025, 22:07

Вирус зафиксирован уже 30 странах.

Минздрав Беларуси отметил, что в середине декабря 2025-го в стране отмечается сезонное увеличение числа заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом.

Данные лабораторных исследований говорят о циркуляции в Беларуси вирусов гриппа А. Преимущественно гриппа А (H3N2), этот штамм еще называют гонконгским гриппом и гриппа А (H1N1), который относится к пандемическому штамму 2009 года, его еще называют свиным гриппом.

Минздрав отмечает, что также циркулируют негриппозные респираторные вирусы, в числе которых аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокапарвовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2.

Минздрав констатирует, что большинство заболевших гриппом не были привиты осенью 2025 года и большинство больных гриппом лечится амбулаторно.

«Увеличения числа госпитализированных по причине заболевания гриппом — не отмечается», — отметили в Минздраве и подчеркнули, что в декабре 2025 уровень заболеваемости ОРИ и гриппом находится в пределах средних многолетних показателей.

Случаи инфицирования гонконгским гриппом зарегистрированы уже в 30 странах во всех регионах мира, за исключением Южной Америки. Первые заболевшие были выявлены в августе в Австралии и Новой Зеландии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com