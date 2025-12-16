Венгрия подписала контракт на покупку американского СПГ

закрыть
16 декабря 2025
  • 16.12.2025, 22:17
На пять лет.

Венгерская государственная энергокомпания MVM подписала пятилетний контракт с американской Chevron на импорт 2 млрд кубометров СПГ. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, подчеркнув, что речь идет о первом в истории страны соглашении на поставку американского газа в таком объеме.

«Американская компания будет ежегодно поставлять в Венгрию 400 миллионов кубометров СПГ в течение пяти лет. Это означает, что в течение следующих пяти лет к венгерскому энергоснабжению добавится в общей сложности 2 миллиарда кубометров СПГ американского производства», — пояснил он на пресс-конференции.

В настоящий момент основная часть потребляемого Венгрией газа поступает из России. Как отмечает «Интерфакс», объем закупок Будапештом российского газа составляет около 8 млрд кубометров в год, поставки осуществляются по газопроводу «Турецкий поток».

Соглашение с Chevron заключено на фоне продолжающегося сокращения доли российского газа в европейском импорте. До начала полномасштабной войны в Украине Россия обеспечивала около 45% газовых поставок в ЕС, однако к 2024 году этот показатель снизился до 19%. Согласно планам Еврокомиссии, к концу 2025 года доля российского газа должна сократиться до 13%.

3 декабря Совет ЕС утвердил план поэтапного отказа от закупок российского природного газа. Документ предусматривает полный запрет на импорт российского СПГ с конца 2026 года, а трубопроводного газа — с осени 2027 года. Страны Евросоюза также обязаны подготовить национальные планы диверсификации поставок. В сообщении Совета ЕС подчеркивается, что эти меры являются ключевой частью программы REPowerEU, направленной на устранение зависимости от российских энергоносителей после того, как «Россия превратила поставки газа в оружие».

Венгрия параллельно ищет и другие источники газа. В начале октября Будапешт заявил о намерении начать закупки топлива в Туркменистане. Ранее страна заключила долгосрочные контракты на поставки СПГ с французской Engie — с 2028 по 2038 год по 400 млн кубометров в год, а также с британской Shell — с 2026 года по 200 млн кубометров ежегодно в течение десяти лет.

