16 декабря 2025, вторник, 22:40
16 декабря 2025, вторник, 22:40
Коул заявил о намерении освободить сразу около тысячи политзаключенных в Беларуси

1
  • 16.12.2025, 22:24
Коул заявил о намерении освободить сразу около тысячи политзаключенных в Беларуси
Джон Коул

По его словам, это может произойти «в течение нескольких месяцев».

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул рассказал о возможном одновременном освобождении около 1000 белорусских политзаключенных. Об этом он заявил в посольства США в Вильнюсе, передает «Зеркало».

«Я бы хотел, чтобы это была одна большая группа, но с этим нужно разобраться. Это проблема логистики — собрать около тысячи человек и доставить их туда, где они должны быть», — сказал Коул.

По его словам, это может произойти «в течение нескольких месяцев».

Напомним, 13 декабря, после визита Коула в Беларусь, на свободу из колоний вышли 123 политзаключенных — их выдворили из страны. Большинство — в Украину (впервые), нескольких — в Литву (не впервые).

Среди освобожденных — Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Алесь Беляцкий, Максим Знак, Марина Золотова. Большинство из них, в том числе 109 граждан Беларуси, вывезли в Украину. Оттуда их по желанию и после оказания медпомощи переправят в ЕС.

После этого Коул сообщил, что в ближайшие месяцы в Беларуси может быть освобождена около одна крупная группа политзаключенных. По его словам, в случае полного освобождения политзаключенных может быть снята большая часть санкций с Беларуси.

— Я считаю, что это честный обмен, — добавил спецпосланник Трампа.

Написать комментарий 1

