ВСУ уничтожили РСЗО «Ураган» и личный состав оккупантов в Донецкой области 16.12.2025, 22:46

Видео.

В ночь на 16 декабря подразделения Сил специальных операций (ССО) совершили точечные удары по вражеским целям во временно оккупированной Донецкой области с помощью ударных беспилотников FP-2. Видео операций опубликовала пресс-служба ССО в Telegram.

«В населенном пункте Благодатное ССО отработали по месту хранения реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган» и местоположению экипажей указанных систем», – говорится в заявлении.

В районе Покровска, по сообщению спецназовцев, уничтожили место скопления личного состава противника.

