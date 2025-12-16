закрыть
16 декабря 2025, вторник
ВСУ уничтожили РСЗО «Ураган» и личный состав оккупантов в Донецкой области

  • 16.12.2025, 22:46
ВСУ уничтожили РСЗО «Ураган» и личный состав оккупантов в Донецкой области

Видео.

В ночь на 16 декабря подразделения Сил специальных операций (ССО) совершили точечные удары по вражеским целям во временно оккупированной Донецкой области с помощью ударных беспилотников FP-2. Видео операций опубликовала пресс-служба ССО в Telegram.

«В населенном пункте Благодатное ССО отработали по месту хранения реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган» и местоположению экипажей указанных систем», – говорится в заявлении.

В районе Покровска, по сообщению спецназовцев, уничтожили место скопления личного состава противника.

