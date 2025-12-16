ГАИ массово проверяет грузовики 1 16.12.2025, 23:04

С чем связан рейд?

Минская Госавтоинспекция взялась за грузовые автомобили, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Проверяют как сами автомобили, так и их движение по дорогам столицы.

Следят за грузовиками сразу в нескольких районах Минска.

Столичная Госавтоинспекция активно проводит рейды на дорогах. На улицы вышли инспекторы ГАИ Советского, Партизанского, Октябрьского и Ленинского районов.

Они следят за выполнением ПДД, а также за техническим состояние транспортных средств.

Все это должно снизить вероятность возникновения ДТП, уверены в госавтоинспекции.

В ГАИ напомнили о необходимости регулярной проверки техсостояния автомобилей и ответственному отношению к вождению.

