ГАИ массово проверяет грузовики

ГАИ массово проверяет грузовики1
- 16.12.2025, 23:04
- 1,724
С чем связан рейд?
Минская Госавтоинспекция взялась за грузовые автомобили, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Проверяют как сами автомобили, так и их движение по дорогам столицы.
Следят за грузовиками сразу в нескольких районах Минска.
Столичная Госавтоинспекция активно проводит рейды на дорогах. На улицы вышли инспекторы ГАИ Советского, Партизанского, Октябрьского и Ленинского районов.
Они следят за выполнением ПДД, а также за техническим состояние транспортных средств.
Все это должно снизить вероятность возникновения ДТП, уверены в госавтоинспекции.
В ГАИ напомнили о необходимости регулярной проверки техсостояния автомобилей и ответственному отношению к вождению.