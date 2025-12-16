закрыть
Трамп анонсировал обращение к нации

  • 16.12.2025, 23:06
  • 1,556
Трамп анонсировал обращение к нации
Фото: Getty Images

Оно состоится 18 декабря.

Президент США Дональд Трамп 17 декабря обратится к американцам. Свое будущее выступление он анонсировал в соцсети Truth Social.

Трамп выступит в 4.00 18 декабря по минскому времени. О чем именно будет говорить, он не уточнил.

«Мои дорогие американцы! Завтра вечером я выступлю с обращением к нации в прямом эфире из Белого дома в 21.00 по восточному времени (EST). С нетерпением жду «встречи» с вами тогда. Это был прекрасный год для нашей страны, и лучшее еще впереди!» – написал американский лидер.

