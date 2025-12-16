закрыть
16 декабря 2025, вторник, 23:51
В Ватикане установили традиционный рождественский вертеп

  • 16.12.2025, 23:25
В Ватикане установили традиционный рождественский вертеп

И зажгли огни на 25-метровой елке.

Традиционный рождественский вертеп, воспроизводящий сцену рождения Иисуса Христа, открыли на площади Святого Петра в Ватикане.

Рядом с вертепом зажгли огни на 25-метровой елке, которая стала главной в Ватикане и Риме из-за отсутствия городской елки на площади Венеции, где ведутся работы по строительству метро.

В этом году огромный вертеп, включающий фигуры Иисуса Христа, Девы Марии, Иосифа, а также пастухов и волхвов в натуральную величину, прибыл из южной области Кампания, из прихода Ночера-Инферьоре — Сарно, где придерживаются классической традиции неаполитанского презепе (вертепа). В руках одного из персонажей табличка с надписью на латыни «Spes non confundit» («Надежда не покидает»).

Традицию установления вертепа на площади Святого Петра ввел в 1982 году папа Римский Иоанн Павел II.

Католики, протестанты и англикане отмечают Рождество Христово 25 декабря. Кроме того, в этот день отмечают сразу 10 из 15 поместных православных церквей мира — те, где пользуются новоюлианским календарем, до 2800 года совпадающим с григорианским.

