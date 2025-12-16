Нидерланды выделят Украине €950 млн 16.12.2025, 23:38

€700 млн будут направлены на беспилотники.

Нидерланды выделят Украине пакет военной помощи на €950 млн, из которых €700 млн будут направлены на беспилотники. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс на своей странице в социальной сети X.

По словам главы оборонного ведомства, решение о поддержке принято, несмотря на прогресс в дипломатической сфере, так как война еще не окончена. Еще €250 млн в рамках этого пакета предназначены для закупки американского вооружения.

«Я сообщаю о нашей последней поддержке: €700 миллионов на беспилотники и €250 миллионов на американское оружие. Нам всем нужно активизировать усилия, чтобы укрепить переговорную позицию Украины», — написал Брекелманс.

