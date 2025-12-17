Появилось первое фото Павла Северинца после освобождения
- 17.12.2025, 6:01
Политик пробыл в заключении больше пяти лет.
Появилось первое фото экс-политзаключенного Павла Северинца после освобождения из тюрьмы.
Снимок опубликовала мать политика Татьяна Северинец в Facebook.
Соучредитель Белорусской христианской демократии Павел Северинец 13 декабря был освобожден из колонии вместе со 122 другими политзаключенными и был вместе с большинством из них вывезен на территорию Украины. Он пробыл в заключении 5 с половиной лет, так как был арестован еще 7 июня 2020 года.