Появилось первое фото Павла Северинца после освобождения 17.12.2025, 6:01

Политик пробыл в заключении больше пяти лет.

Появилось первое фото экс-политзаключенного Павла Северинца после освобождения из тюрьмы.

Снимок опубликовала мать политика Татьяна Северинец в Facebook.

Соучредитель Белорусской христианской демократии Павел Северинец 13 декабря был освобожден из колонии вместе со 122 другими политзаключенными и был вместе с большинством из них вывезен на территорию Украины. Он пробыл в заключении 5 с половиной лет, так как был арестован еще 7 июня 2020 года.

