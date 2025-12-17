Трамп ограничил въезд в США гражданам еще нескольких стран 2 17.12.2025, 8:09

2,064

О ком идет речь?

Глава Белого дома Дональд Трамп ввел дополнительные ограничения на въезд в Соединенные Штаты гражданам еще нескольких стран. Такой шаг обоснован рамками безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По новым правилам, полные ограничения на въезд касаются граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии. Таким образом они дополнили уже действующий список государств, гражданам которых запрещен въезд в США по соображениям национальной безопасности.

Также под полные ограничения попали лица, имеющие проездные документы, выданные Палестинской администрацией.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты должны «проявлять чрезвычайную бдительность в процессе выдачи виз и иммиграционных решений», чтобы не допустить въезда иностранцев, которые могут представлять угрозу для американцев или национальных интересов США.

Это решение является частью более широкой политики администрации президента США по усилению контроля над иммиграцией и проверками на границе.

Новая миграционная политика администрации Трампа

Напомним, администрация Дональда Трампа приказала дипмиссиям США ускорить выдачу виз иностранцам, которые едут на крупные спортивные события или планируют значительные инвестиции. В то же время вводятся новые жесткие критерии для претендентов на H-1B, связанные с онлайн-цензурой.

У Трампа решили: заявки от бизнесменов, которые планируют «значительные инвестиции» в США, должны рассматриваться в первую очередь. Такой же приоритет будет действовать для тех, кто хочет приехать «на крупные спортивные события, демонстрирующие американское совершенство».

Также в прошлом месяце сообщалось, что у Трампа разработали новые правила выдачи виз США для иностранцев. Теперь отказ могут получить люди с онкологией, ожирением и различными хроническими заболеваниями. Людям, которые нуждаются в соцвыплатах или иным образом будут нагружать бюджет, тоже не будут одобрять визы.

