Европа и США разработали детальный план поддержки послевоенной Украины 17.12.2025, 8:19

В NYT раскрыли детали.

США вместе с европейскими партнерами наработали проекты двух документов, в которых изложен план поддержки Украины после возможного заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, план предусматривает укрепление Вооруженных сил Украины, развертывание европейских войск на украинской территории для сдерживания нового, возможного вторжения РФ, а также более активное привлечение американских разведывательных возможностей.

Один из документов, который собеседники NYT называют «оперативным военным», содержит подробные положения о сотрудничестве войск США и Европы с ВСУ с целью предотвращения попыток России захватить дополнительные территории.

Ни один из документов пока не обнародован. В то же время, по словам осведомленных источников, они содержат конкретные директивы для различных сценариев возможного нового вторжения РФ. Неназванный американский чиновник отметил, что в них «очень четко» прописаны механизмы сдерживания дальнейших атак и реагирования в случае их возобновления.

Одной из ключевых задач называется увеличение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч в мирное время. Для этого, как отмечается, Украина потребует стабильной и значительной поддержки со стороны партнеров. Европейский дипломат сообщил, что в документах содержитсяперечень конкретного вооружения и военных возможностей, необходимых Киеву, однако деталей не раскрыл.

Также в плане описана роль европейских сил безопасности, которые могут действовать на территории Украины, в частности для обеспечения безопасности в воздушном и морском пространстве. Ожидается, что такие подразделения будут базироваться преимущественно на западе страны, однако перечень государств-участников пока не определен.

Отдельно прописаны механизмы участия США в выявлении возможных операций РФ под ложным флагом, которые Москва может использовать как повод для возобновления боевых действий.

Европейские чиновники отмечают, что сотрудничество с американскими переговорщиками и президентом США Дональдом Трампом в последнее время существенно улучшилось.

«Мы видим реальный и конкретный прогресс. Он стал возможным благодаря согласованности действий Украины, Европы и Соединенных Штатов», - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

