Саратов атаковали ударные БПЛА: небо содрогается от вспышек и взрывов 17.12.2025, 8:32

1,602

Российский город попал под массированный удар дронов.

В ночь на 17 декабря ударные беспилотники атаковали российский Саратов. В городе раздается сирена, а в небе видны вспышки от взрывов.

Местные жители насчитали около десятка взрывов, прогремевших в южной части Саратова, пишет российский телеграм-канал «SHOT».

«По меньшей мере 10 взрывов прозвучало в южной части. Сообщается, что воют сирены воздушной опасности. Также о громких звуках сообщают из соседнего микрорайона Солнечный. В небе видны вспышки от взрывов», — говорится в сообщении.

Местные утверждают, что российская ПВО уже уничтожила три или четыре украинских БПЛА.

В то же время в сети появились видео, на которых слышны звуки пролетающих дронов и взрывы. Правда, на обнародованных кадрах непонятно, удалось ли БПЛА поразить определенную военную цель.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин лишь сообщил, что от Министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА.

«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения», — написал Бусаргин.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки дронов по Саратову.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com