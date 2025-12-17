В Минске скорая врезалась в автобус

В Минске скорая врезалась в автобус1
- 17.12.2025, 8:56
Двух фельдшеров и водителя увезли в больницу.
ДТП с участием автомобиля бригады скорой медицинской помощи и автобуса «МАЗ» произошло утром 17 декабря в Минске, сообщили в ГАИ, передает «Зеркало».
48-летний водитель скорой ехал на Citroen по проспекту Дзержинского. Вблизи здания № 56 по улице Гурского он, по предварительной информации ГАИ, из-за несоблюдения безопасной дистанции совершил столкновение с попутным «МАЗ».
Водитель и два фельдшера автомобиля Citroen доставлены в учреждение здравоохранения для обследования. На момент ДТП пациентов в скорой не было.