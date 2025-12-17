Евросоюз нашел способ добить «теневой флот» Путина 2 17.12.2025, 8:59

Речь идет об изменениях в торговой политике.

В Евросоюзе обсуждают новые меры давления на так называемый «теневой флот» России, который помогает обходить нефтяные санкции и приносит Москве значительные доходы для продолжения войны в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, слова которого приводит Bloomberg.

По его оценке, за счет работы «теневого флота» путинская Россия получает почти половину средств, которые затем идут на военные нужды. Прямо сейчас страны ЕС рассматривают дополнительные шаги, чтобы сузить для РФ возможности обхода ограничений.

Сейчас на уровне Евросоюза обсуждается сразу несколько направлений. Речь идет об изменениях в торговой политике, ужесточении визовых правил, а также об отказе в предоставлении различных услуг государствам, под флагами которых ходят суда этого флота.

Такой подход должен усложнить работу танкеров, задействованных в перевозке российской нефти в обход санкций. Кристен Михал подчеркнул, что Эстония уже принимает активное участие в противодействии российскому флоту. Эстонские службы сопровождают подозрительные суда, проверяют документы и в отдельных случаях даже задерживают их.

«Мы уже многое делаем, но вопрос в том, можем ли мы сделать больше. Ответ - да», - заявил премьер-министр. В Таллине считают, что без системного и скоординированного давления на «теневой флот» Путина санкции теряют значительную часть своей эффективности, поэтому Эстония настаивает на более жестких и согласованных действиях всего Евросоюза, чтобы ограничить финансовые потоки, подпитывающие российскую экономику и военную машину.

