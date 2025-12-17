закрыть
В Славянске-на-Кубани пылает НПЗ

1
  • 17.12.2025, 9:12
  • 2,426
В Славянске-на-Кубани пылает НПЗ

Краснодарский край РФ атаковали беспилотники.

В ночь на 17 декабря ударные беспилотники атаковали город Славянск-на-Кубани, расположенный в Краснодарском крае России.

В результате налета дронов повреждения получил местный нефтеперерабатывающий завод, сообщил телеграм-канал «Supernova+».

«Славянск-на-Кубани... Момент удара по НПЗ», — говорится в подписи к видео.

На кадрах, обнародованных в соцсетях, можно увидеть момент прилета и услышать звуки взрывов после того, как БПЛА попадает в цель.

По словам местных жителей после удара беспилотника на территории НПЗ вспыхнул пожар.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не отреагировал на удар по региону.

В то же время российское пропагандистское издание Mash утверждает, что фрагменты украинских беспилотников нашли в частном секторе Славянска-на-Кубани и в поселке Прибрежный.

«В нескольких домах повреждены крыши, выбиты окна. Также в районном центре зафиксировали повреждения на сетях электроснабжения», — говорится в сообщении.

На момент публикации материала украинская не комментировала атаки на НПЗ в Славянске-на-Кубани.

