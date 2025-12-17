Sky News: Дочь экс-президента ЮАР оказалась в центре скандала с вербовкой людей для РФ 1 17.12.2025, 9:21

Журналисты подробно выяснили, как это происходило.

Россия обманом втягивает южноафриканцев в боевые действия против Украины, используя обещания работы и обучения, языковой барьер и доверие к влиятельным лицам, например дочери бывшего президента Южноафриканской республики (ЮАР). Sky News подробно выяснило, как это происходит.

Южноафриканец рассказал журналистке, которая приехала в ЮАР, как его старшего брата заманили воевать за Россию на Донбассе.

«Для них это самоубийственная миссия, потому что они никогда не проходили военной подготовки. У них нет военных навыков, нет военного опыта. Они просто охранники, которые хотят получить работу и обеспечить свои семьи. И все», - говорит Бонгани (имя изменено из соображений безопасности).

По словам Бонгани, его брат вместе по меньшей мере с 16 другими южноафриканцами вылетел в Россию рейсом через Дубай после того, как им пообещали обучение на охранников. Однако после подписания контракта на русском языке ситуация изменилась.

«Проблемы начались, когда их перевезли из России в Украину. Они спросили: «Ребята, куда мы сейчас едем? Мы же здесь ради обучения?». А россияне ответили: «Учения для чего? Мы ничего не знаем об учениях. Мы знаем только то, что вы подписали контракт. Теперь вы под нашим командованием - под командованием российской армии», - говорит Бонгани.

Sky News видело видеосообщение формата SOS от южноафриканцев, которые рассказывают, что их обманом удерживают и отправляют на передовую в Украине. На кадрах мужчина в военной форме описал момент заключения контрактов. Он утверждал, что дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы Дудузиле Зума-Самбудла поощряла их «поставить подпись».

«Мы отказывались подписывать контракты, потому что они были написаны на русском языке, которого мы не понимали. Мы попросили переводчика. Нам сказали, что нет связи. Именно тогда пришла Дудузиле вместе с мужем по имени Хоса. Она сказала, что мы должны подписать контракты, потому что то же самое сделали и они. Дудузиле сказала, что проходит тот же курс и то же обучение, что и мы, но, к сожалению, не будет с нами, потому что учится где-то в другом месте. Да, мы согласились. Мы подписали эти бумаги, потому что доверяли этой женщине», - говорит он.

Зуму-Самбудлу обвиняют в торговле южноафриканскими мужчинами с целью вербовки наемников. Она же отрицала все обвинения и заявила, что сама стала жертвой обмана, введения в заблуждение и манипуляций, пишет издание.

Южноафриканская полицейская служба сообщила, что сейчас расследует эти заявления. Зума-Самбудла сложила полномочия депутата парламента и не дала комментарий на запрос Sky News.

В провинции Гаутенг возле Йоханнесбурга журналисты стали свидетелями еще одного дела о вероятной вербовке наемников. Пятерых подозреваемых вывели в переполненный зал суда в Кемптон-Парке после ареста при попытке вылететь из аэропорта в Йоханнесбурге. Полиция получила наводку, что они якобы направлялись в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. На скамье подсудимых оказалась также 39-летняя Патриция Мантуала, которую обвиняли в вербовке этих мужчин. В конце концов суд отпустил всех пятерых под залог после переноса слушания.

Представитель Управления по расследованию приоритетных преступлений полковник Катлего Могале сообщил журналистам на пресс-конференции, что следствие не исключает новых арестов.

На фоне признаков роста вербовочной кампании семьи тех, кто, по их словам, оказался в ловушке и воюет за Россию в Украине, пытаются добиться возвращения своих близких домой.

«Вы имеете дело с людьми, которые хорошо известны в Южной Африке, а здесь никто не чувствует себя в безопасности, и мы можем никогда не узнать, что с нами произойдет дальше», - сказал Бонгани.

