17 декабря 2025, среда, 10:24
«Соседи перестали меня узнавать»

3
  • 17.12.2025, 9:32
  • 2,498
Белорус сбросил 40 кг за полгода и полностью изменил имидж.

«При росте 197 см я весил 135 кг. Представляете, какой был медведь?!» — не стесняясь в выражениях, рассказывает о себе в прошлом Илья. До 35 лет он пребывал в полной уверенности, что выглядеть иначе не может генетически. Но все изменил случай: парень тяжело отравился и внезапно потерял 10 кг. Так начался этап стремительного похудения. Позже минчанин добавил тренажерку и «слепил» тело мечты. У супруги даже стали спрашивать, когда она «успела снова выйти замуж», настолько радикальными оказались перемены во внешности Ильи, пишет Onliner.

Женился и стал стремительно набирать вес

— Когда мне был 22 года, я женился и уровень бытовой активности резко упал. С работы — домой, забот нет: пришел, поел, лег на диванчик и смотришь телевизор. До свадьбы и еще около года после я был на стройке рабочим, физическая активность помогала хоть как-то нивелировать низкую бытовую активность. После я устроился работать водителем — и вот тут резко стало ухудшаться качество моего тела.

С тех пор физически я больше не работал. Со временем профессию водителя сменил на работу механиком, а дальше стал логистом.

Мой рацион преимущественно состоял из фастфуда, жирной пищи, газировок и алкоголя по праздникам. Период набора веса занял примерно 12 лет, за это время у меня родились двое детей, а качество питания и физическая активность только ухудшались. Мой вес незаметно стал составлять около 132—135 кг, и я искренне считал, что генетически выглядеть иначе просто не могу.

Пока был полным, я не испытывал особенного дискомфорта, как мне тогда казалось. Наше тело — это уникальный организм, он умеет приспосабливаться абсолютно ко всем условиям. Уже после того, как похудел, понял, что плохой сон, чрезмерная потливость, быстрая утомляемость и частое отсутствие настроения — это не норма, а последствия моего образа жизни.

Одежду подобрать было сложно — все либо узко, либо коротко. Бывало такое, что продавцы с порога говорили, что у них для меня ничего нет… Мне, конечно же, свое отражение в зеркале не нравилось, но в этом я не признавался даже самому себе, просто смирился.

Когда старший сын начал ходить в садик, он стал обращать внимание на других родителей, и они были не такими, как его папа. Он стал спрашивать: почему у меня такой большой живот? Я ему пытался объяснить, что все люди разные: есть худые и полные, высокие и низкие и что людей надо принимать такими, какие они есть. В этих объяснениях скрывался самообман. На самом деле все люди изначально здоровые, а их тело имеет ровно столько мышц, жира, питательных веществ, гормонов, сколько нужно для жизни. А вот своим образом жизни мы начинаем склонять чашу весов в ту или иную сторону.

Уговоры семьи не действовали: я не мог заставить себя похудеть

Похудеть я мечтал все время, сколько помню себя полным. Но слабость характера и отсутствие силы воли постоянно мешали. Я всегда находил отговорки из разряда: «сегодня поем, а завтра худею», «сегодня праздник, разве я не такой, как все?».

На меня не повлияли даже трагические события, произошедшие в семье. Тесть был очень полным (180 кг) и в 52 года скончался от инсульта, а его сын (брат супруги) в 36 лет умер от ковида при весе 160 кг. Было понятно, что лишний вес — это риск, но никакие уговоры семьи на меня не действовали.

Отдельно хотелось бы рассказать о своем отношении к еде. Годами это был самый надежный для меня способ получить положительные эмоции. Только после похудения я понял, что выстраивал вокруг еды целый культ, просто боготворил ее. Любое событие — праздник или неудачу — я непременно заедал. Вместо того чтобы прогуляться или найти себе занятие, которое принесет положительные эмоции, я ел.

Я буквально жил ради того, чтобы есть.

И вот однажды, в очередной раз наевшись жирной пищи на празднике и запив это все обильным количеством газировки, я отравился. Пошел к врачу — и мне посоветовали немного посидеть на диете, самой банальной — меньше жирного и соленого.

Боли в животе хорошо мотивировали изменить пищевые привычки, и за неделю на такой диете я потерял почти 10 кг веса. Конечно, такой результат очень замотивировал — и я продолжил.

За пять месяцев сбросил более 40 кг

Физическую активность я не добавлял, калории и БЖУ не считал, да и не знал, как это делать правильно. Я начал худеть по общим принципам, которые всем известны: меньше жирного и соленого, никакого алкоголя, газировок и фастфуда. И самое главное — уменьшить порции.

Уже сейчас, ориентируясь в калорийности продуктов, я понимаю, что при похудении питался где-то на 2000 ккал. А раньше за день у меня могло выйти 6000 ккалорий и больше, то есть на дефиците я стал есть в три раза меньше.

Все это, конечно, дало свой результат. За 5 месяцев мне удалось похудеть со 135 до 92 кг, то есть сбросить более 40 кг. Конечно, любой врач скажет, что худеть так быстро — это неправильно и небезопасно. Но мне так было проще.

Вес уходил быстро — лицо осунулось, под глазами появились синяки. Изменения были настолько сильными, что близкие люди начали аккуратно спрашивать, не заболел ли я чем-то серьезным (хотя самочувствие у меня улучшилось на 500% и все анализы и УЗИ были в норме).

При встрече многие переставали меня узнавать, а соседи и вовсе не здоровались, так как считали, что мимо проходит чужой человек. У супруги в соцсетях стали спрашивать, когда она успела развестись и заново выйти замуж.

Еще были интересные случаи с ГАИ: меня останавливали сотрудники, просили предъявить водительское удостоверение, а я на фото был совершенно другим человеком. Мне было сложно доказывать, что это я, просто толстый. В итоге пришлось в срочном порядке сделать новые документы. Я полностью сменил имидж и гардероб, оставил только пару вещей в качестве напоминания о прошлой жизни. Сменил прическу, отрастил бороду и начал новую жизнь.

Решил пойти в зал и нарастить мышцы

Со временем я стал больше читать о правильном питании, узнал, что нужно следить за балансом белков, жиров и углеводов и общим количеством потребляемых калорий. Выяснил, что наш организм при сбросе веса, особенно экстремальном, в первую очередь берет энергию из мышц, а уже после — из подкожного жира. Таким образом, похудев, я потерял значительную часть какой-никакой мышечной массы. Чтобы все это компенсировать, я пошел в спортзал, хотя до этого ни разу в нем не был и со спортом вообще никак не был связан.

И вы знаете, мне так понравилось заниматься в зале, что он стал моим вторым домом! Моя активность в целом резко увеличилась: после похудения я просто не мог сидеть на месте, часто стал ездить на велосипеде. Я быстро понял, что физическая нагрузка позволяет не только меняться внешне, но и дает настоящие эмоции, желание жить, к чему-то стремиться.

Начинал я заниматься с тренером, но быстро понял, что свое тело чувствую лучше, и решил тренироваться сам, постепенно углубляясь в теорию. За два года у меня получилось набрать мышечную массу и привести обвисшее тело в порядок. Достиг я этого, конечно, не только с помощью тренировок, но и благодаря правильному питанию.

Как питаться, чтобы изменить качество тела?

Начинал я с базовых вещей: добавил больше белка (яйца, творог, курицу), а также крупы и овощи.

На завтрак я чередую либо яйца вареные с бутербродом (поджаренный без масла хлеб с творожным сыром), либо «болтушку» — творог, греческий йогурт, ложка меда и протеин (это вкусно и сытно, на ближайшие 4—5 часов о еде организм не вспоминает). Иногда ем с утра цельнозерновую овсянку, яйца и зефир с кофе.

Обед и ужин зачастую похожи. Из мяса — это почти всегда курица (филе), реже бедро без кожи, от свинины почти полностью отказался. На гарнир чередую цельнозерновые крупы, картошку, нут либо чечевицу. И всегда ем какие-то овощи по сезону (сейчас это свекла, пекинская капуста и консервированные горошек с кукурузой).

На обед/ужин я обычно съедаю дополнительно по два яйца. Их я люблю в любом виде, поглощаю вплоть до 6 штук в день. Яйцами закупаюсь на рынке оптом — беру коробку, в которой 250 штук, этого хватает примерно на месяц.

Кстати, товарищ у которого я покупаю яйца, думал, что я их перепродаю. Когда узнал, что все съедаю, мягко говоря, обалдел.

Перекусы я делаю по желанию — если очень хочется. Обычно это какой-то фрукт или протеин в дни тренировок. В день сейчас съедаю примерно 2500—3000 калорий, почти ни в чем себе не отказываю.

Самое главное — дисциплина

Тренируюсь я по 2—4 раза в неделю. Чередую программы «фулбади», если получается только два раза в неделю сходить в зал, и «сплит» на конкретную группу мышц, если устраиваю три и более тренировки. Из кардио у меня в основном прогулки с собакой. Изначально, когда худел, обязательно делал кардио на дорожке после тренировок по 20—30 мин на невысоком пульсе.

Самое главное в поддержании веса — это дисциплина. Что бы ни случилось, ты должен сделать определенный план в тренировках и всю жизнь теперь выстраиваешь таким образом, чтобы этого плана придерживаться.

Кстати, интересом к спортзалу я заразил и супругу. Она у меня музыкант, играет на флейте и последний раз занималась спортом на уроках физкультуры в школе (и то сидела на лавочке). Я начал тренировать ее, и теперь мы вместе ходим в зал, это очень круто! По-настоящему ценно то, что твоя вторая половинка разделяет твои увлечения, поддерживает тебя и составляет компанию.

Кстати, сейчас я могу с уверенностью сказать, что жена меня любила и толстым, никогда не «пилила» за лишний вес. Но теперь рядом с ней внешне совершенно другой человек — красивый высокий мужчина, и наши отношения вышли на новый уровень. Она всегда была активной, а я в силу своей лени не поддерживал ее инициативу. Сейчас мы как две батарейки с нескончаемым зарядом бодрости и стремлением жить. Мы часто стали гулять вместе: детей уложим и полночи можем гулять, просто держась за руки. Мы в целом разнообразили наш совместный досуг, нашли совместные увлечения.

На самом деле поддержка близких очень важна в похудении. А еще, чтобы поддерживать форму, важно по-настоящему полюбить свой новый образ жизни и питание. Вместе со мной изменились все наши семейные привычки и качество питания.

Хочу стать инструктором

Все чаще в зале, глядя на то, как тренируются люди, я стал замечать неправильную технику. Я попробовал тренировать знакомых, и мне это настолько понравилось, что я решил не останавливаться и получил второе высшее образование в области физической культуры.

Свою дальнейшую судьбу мечтаю связать именно с тренажерным залом. Хочу, используя свой опыт, мотировать других людей, чтобы они поверили в себя и смогли стать лучшей версией себя.

Оглядываясь назад, я вижу двух разных людей — не только внешне, но и внутренне. Сейчас я ощущаю себя абсолютно другим человеком, мой внешний вид наконец-то соответствует моему внутреннему состоянию.

Если кто-то захочет дополнительной мотивации, вы всегда можете найти меня в Instagram. Буду рад пообщаться с единомышленниками.

