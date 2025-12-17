Трамп готовит обращение к нации в прямом эфире

Трамп готовит обращение к нации в прямом эфире5
- 17.12.2025, 9:59
Ночью в этот четверг.
Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг, 18 декабря, выступит с обращением к американцам. Об этом он написал в Truth Social 16 декабря.
Он анонсировал обращение к нации в прямом эфире из Белого дома в 21:00 17 декабря по Вашингтону (05:00 18 декабря по минскому времени).
«С нетерпением жду встречи с вами. Это был замечательный год для нашей страны, и лучшее еще впереди!» — написал Трамп в Truth Social.
Он не уточнил деталей относительно обращения.
The Hill пишет, что обращение состоится на фоне приближения годовщины пребывания Трампа на посту президента и недавней критики из-за сосредоточения Белого дома на внешней политике перед приближением промежуточных выборов.