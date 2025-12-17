закрыть
17 декабря 2025, среда
Трамп готовит обращение к нации в прямом эфире

  • 17.12.2025, 9:59
  • 1,456
Трамп готовит обращение к нации в прямом эфире

Ночью в этот четверг.

Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг, 18 декабря, выступит с обращением к американцам. Об этом он написал в Truth Social 16 декабря.

Он анонсировал обращение к нации в прямом эфире из Белого дома в 21:00 17 декабря по Вашингтону (05:00 18 декабря по минскому времени).

«С нетерпением жду встречи с вами. Это был замечательный год для нашей страны, и лучшее еще впереди!» — написал Трамп в Truth Social.

Он не уточнил деталей относительно обращения.

The Hill пишет, что обращение состоится на фоне приближения годовщины пребывания Трампа на посту президента и недавней критики из-за сосредоточения Белого дома на внешней политике перед приближением промежуточных выборов.

