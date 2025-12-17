Виктор Бабарико ответил на вопрос: «Лукашенко — диктатор?» 4 17.12.2025, 10:14

Ответ был с многочисленными оговорками.

Экс-глава «Бегазпромбанка» Виктор Бабарико, освобожденный 13 декабря из тюрьмы и вывезенный в Украину, в интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину ответил на вопрос, является ли Александр Лукашенко диктатором.

Интервью с экс-политзаключенным блогер опубликовал на своем YouTube-канале.

Виктор Бабарико ответил на простой вопрос с многочисленными оговорками:

— Я отвечу его словами: он себя считает диктатором, он неоднократно это говорил, что «я диктатор».

— А вы как думаете? — уточнил Золкин.

— Будем говорить так, я бы сказал, что если подразумевать под диктатурой, установление власти, при которой один человек, устанавливающий или являющийся олицетворением власти, определяет все системы власти, если мы исходим из этого, то да. Потому что все системы власти, которые подразумеваются в нормальном демократическом обществе, а именно независимость трех, или как сейчас принято, четырех властей, потому что они все, начиная с судебной системы и заканчивая СМИ — они все подчинены государству. А раз так, то диктатура, — ответил Виктор Бабарико.

