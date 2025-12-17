«Рядом два ларька с яйцами. Угадайте, где очередь?»6
- 17.12.2025, 10:22
- 2,668
Видео из Минска вызвало оживленные споры.
Видео очереди, которая выстроилась за яйцами по 3 рубля 80 копеек в столичном торговом центре «Экспобел», опубликовала минчанка. Ролик вызвал оживленные споры среди пользователей TikTok, не в последнюю очередь потому, что в соседнем лотке того же ТЦ аналогичный товар продавали на 10 копеек дороже и там не было ни души, пишет «Зеркало».
«Рядом два ларька с яйцами, — подписала свое видео тиктокерша. — В первом — по 3,80, во втором — по 3,90. Угадайте, в какую очередь все стоят».
Ролик собрал почти полмиллиона просмотров и больше тысячи комментариев.
Некоторые отметили, что 10 копеек «того не стоят». Другие наоборот высказали мнение, что даже ради такой небольшой выгоды иногда можно очередь отстоять.
«Заметили, [в очереди] одни пенсионеры. Молодых нет. Они с***ь хотели на эти 10 копеек. А потом пенсионеры в новостях: «Мошенники развели на миллион долларов», — написала в комментариях пользовательница Светлана.
Часть комментаторов предположила, что у двух точек один хозяин и разница в цене позволяет ему искусственно создавать ажиотаж.
«Когда-то я торговала черешней и одну и ту же разделяла две категории — дороже и дешевле. Первой разбирали дорогую. Я всегда честно отвечала, что разница в цене», — поделилась одна из участниц обсуждения.
Другие пользователи предположили, что люди выстроились в очередь не из-за более привлекательной стоимости товара, а из-за его более высокого качества.
В этом контексте высказывались и предположения о том, что люди стоят за яйцами с «более ярким желтком», а «не облезлым, как хлором выбеленным». Но и тут нашлись скептики, которые заявили, что яркость яйца не является надежным индикатором его полезности.