«Реальный знак»: 2026 год для Путина может стать последним 1 17.12.2025, 10:28

Мамука Мамулашвили

Многое указывает на события, способные «пошатнуть трон».

Командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили назвал реальные знаки, указывающие на приближение конца путинского режима.

Украина сейчас наносит удары по разным законным объектам врага, что планомерно ведет к истощению экономики и исчезновению военных ресурсов россиян, сообщил Мамука Мамулашвили.

Все это может «пошатнуть стул» под Путиным и даже привести к тому, что в 2026 году глава Кремля утратит свою власть. Об этом командир «Грузинского легиона рассказал в одном из своих интервью на канале YouTube.

Блогер Алексей Гомон поинтересовался у своего гостя, может ли 2026 год стать последним в эпохе Путина. На что Мамулашвили ответил так: «Вероятность этого очень большая. Я не верю в мистику, но символично, что у них все падает: падают танки, падают елки, падают люди, что самое главное». «Реальный знак для России — это то же самое потопление подводной лодки, фронт, потери. Вот это реально то, с чем они столкнулись. После этого уже не символично можно говорить о том, что они войну проигрывают», - перечислил «предзнаменования» приближения конца путинского режима командир «Грузинского легиона».

Также грузинский доброволец отверг предположение, что российского диктатора дезинформирует его окружение: «Скажем так, Путин угрожает давно, но реальность другая. ВСУ проводят эффективные операции, в том числе, в Купянске. Это говорит о том, что у нас больше возможностей проводить контрнаступательные операции, чем говорит об этом Путин. Путина не вводят в заблуждение, он не обманут кем-то. Путин придерживается рамок российской дезинформированной машины. Он прекрасно понимает, что риторика должна быть такая, победоносная».

