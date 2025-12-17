Латвия выделила миллионы евро на защиту аэропорта Риги от дронов 17.12.2025, 10:42

Стали известны подробности масштабного проекта.

Правительство Латвии во вторник приняло решение направить 2,42 млн евро на усиление безопасности аэропорта «Рига» с целью защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что средства будут использованы для внедрения современных технологий, которые позволят эффективно выявлять и нейтрализовать дроны.

Общая сумма финансирования состоит из 1,955 млн евро, предоставленных Европейским фондом регионального развития, а также 465 637 евро из государственного бюджета Латвии.

Проект, разработанный Министерством связи, предусматривает создание комплексной системы защиты, включающей развертывание специальной инфраструктуры для обнаружения беспилотников, оснащение аэропорта необходимыми сенсорами и внедрение соответствующего программного обеспечения.

Основной целью инициативы является повышение способности аэропорта «Рига» своевременно выявлять, распознавать, отслеживать и противодействовать дронам, которые осуществляют несанкционированные полеты в пределах критических зон воздушного пространства и на территории аэропорта.

В Министерстве отмечают, что аэропорт «Рига» относится к объектам стратегической инфраструктуры, нарушение работы или повреждение которых может негативно повлиять на выполнение государственных функций и представлять угрозу общественной и национальной безопасности.

Согласно финансовому отчету Рижского аэропорта за девять месяцев, процесс закупки оборудования для выявления, идентификации, мониторинга и противодействия дронам уже завершен.

