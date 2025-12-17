Загадочный визит вскрыл тайные стороны биографии одного из сыновей Лукашенко 17.12.2025, 10:46

Чего мы еще о нем не знаем?

Чего мы не знаем о Дмитрии Лукашенко? Информация о переговорах с властями Индонезии заставляет по-новому взглянуть на место среднего сына правителя в современной Беларуси, пишет «Салідарнасць».

В начале декабря Дмитрий Лукашенко встретился в Индонезии с министром сельского хозяйства и с министром инвестиций, несмотря на то, что не является членом правительства. В Стране тысячи островов его представили просто как сына Лукашенко.

Загадочный визит состоялся после июльской встречи правителя Беларуси с президентом Индонезии Прабово Субианто: французское издание Intelligence Online сообщало, что они обсуждали покупку у Беларуси оружия.

Визит Дмитрия Лукашенко заставляет иначе взглянуть на его место во власти: прежде средний сын выглядел не то, что недотепой, но не хватавшим звезд с неба человеком, находящемся в тени более известных представителей своей семьи.

Напомним любопытные факты из биографии Дмитрия Лукашенко.

«Заходи, Димусь»

Внешне средний сын правителя пошел в мать – Галину Родионовну. О том, как его воспитывали в семье, известно минимум. Александр Лукашенко говорил: «Я слишком был занятым человеком, когда у меня были старший и средний».

Но порядки в семье были жесткие, правитель признавался:

– Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно. Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом.

Когда его отец стал диктатором, Дмитрию Лукашенко было 14 лет. Подросток попал на видеокадры, когда журналисты снимали его отца в домашней обстановке. Избранный «президентом» председатель совхоза так отреагировал на появление перед камерой на тот момент младшего сына: «Заходи, Димусь».

«Думаю, куда его девать»

В 2002 году Дмитрий Лукашенко окончил факультет международных отношений БГУ и был отправлен на службу в пограничные войска – по стопам отца и старшего брата Виктора.

В 2004 году Александр Лукашенко признался:

– Младший мой сын служит в пограничных войсках специального назначения, заканчивает службу. Вот думаю, куда его девать. Не потому, что его некуда деть, но стараешься так его устроить, чтобы поменьше меня критиковали, что у меня уже дети какие–то «крутые» и так далее.

И правитель придумал. Его сын Дима получил работу, о которой можно было только мечтать: возглавил созданный в 2005 году «Президентский спортивный клуб».

Официально целью «государственно-общественного объединения» называется поддержка детского и юношеского спорта. И она действительно оказывается – в виде финансирования соревнований и выплаты стипендий. Но со временем стало заметно, что главной задачей клуба стало зарабатывание денег.

Сегодня под крышей «Президентского спортивного клуба», имеющего налоговые льготы, находится ряд бизнесов. Самая известная и вопиющая история связана с ЗАО «Торговый дом БелАЗ», который имеет эксклюзивные права на продажу техники госпредприятия в Россию.

В недавнем расследовании BELPOL со ссылкой на источник утверждалось: 100-150 миллионов долларов — это «минимум, который мог находиться на счетах «Президентского спортивного клуба» в банках только лишь Беларуси».

При этом все выглядит так, что у самого Дмитрия Лукашенко – ноль ответственности и обязательств перед кем бы то ни было.

Чего мы еще не знаем о Дмитрии Лукашенко?

В биографии среднего сына правителя есть деталь, которой он сильно отличается от отца и братьев: с детства Дмитрий Лукашенко «стоит рядом ровненько» и «не высовывается». Даже теперь при всех финансовых потоках его имя звучит вряд ли чаще, чем имя супруги – Анны «Селук».

Зачастую информация о Дмитрии Лукашенко всплыват случайно и, очевидно, против его воли. Когда-то о его участии в торговле БелАЗами стали догадываться по фотографии с сайта администрации одной из областей РФ.

А два года назад из англоязычной публикации случайно выяснилось, что средний сын правителя был почетным консулом Эфиопии в Беларуси.

Теперь оказалось, что у 45-летнего Дмитрия Лукашенко есть дела не только в Африке, но в и Юго-Восточной Азии – хотя госСМИ о его визите в Индонезию промолчали.

Пока в сети заняты обсуждением того, кто из его братьев – Виктор или Николай – имеет бОльшие шансы на то, чтобы стать «преемником», Дмитрий тихо ведет дела, многие из которых мы, вероятно, даже не знаем.

