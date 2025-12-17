закрыть
17 декабря 2025, среда
Часть Краснодарского края РФ погрузилась во тьму

  • 17.12.2025, 10:56
  • 2,526
Блэкаут наступил после атаки беспилотников.

В Краснодарском крае РФ в среду, 17 декабря, после атаки дронами без света были 38,8 тысячи потребителей, заявляет российский региональный оперативный штаб.

Местные власти утверждают, что обесточивание возникли «в результате падения обломков». Аварийные бригады частично восстановили питание, но 12 700 человек до сих пор остаются без света, говорится в сообщении российского оперштаба, пишет nv.ua.

Также россияне подтвердили поражение НПЗ в Славянске-на-Кубани и возгорание технологического оборудования и трубопровода.

В Славянском районе Краснодарского края, согласно заявлению, частично приостановили работу школ и детских садов из-за отключения воды, электричества и тепла.

Ночью 17 декабря в Сети писали о серии громких взрывов в Краснодарском крае, в частности, на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани. Россияне утверждают, что в результате удара были повреждены пять домов и ранены два человека.

