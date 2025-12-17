Минчанину позвонили из службы доставки Wildberries по поводу товара, который он не покупал 8 17.12.2025, 10:57

Итог — минус 8,5 тысяч рублей.

Столичный пенсионер стал жертвой телефонных мошенников, которые представились работниками службы доставки Wildberries. Подробности схемы рассказали в МВД, передает «Зеркало».

67-летнему мужчине позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы доставки маркетплейса Wildberries и рассказал, что на его имя оформлен и оплачен заказ. Для его получения заявителю предложили назвать код, поступивший в СМС.

Позже с пенсионером связался якобы правоохранитель. Он сообщил — персональные данные минчанина используются мошенниками. Под угрозой уголовного преследования его убедили «задекларировать» около 8500 рублей в эквиваленте. Эту сумму он передал приехавшей 18-летней девушке-курьеру, которая сама ранее стала жертвой телефонных мошенников.

«Ей позвонили на домашний телефон под предлогом замены домофона, после чего обманным путем получили поступивший код подтверждения. Под угрозой обыска в квартире девушка согласилась выполнять задания кураторов — забрала деньги у пенсионера и передала неизвестному», — сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

