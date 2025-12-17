закрыть
17 декабря 2025, среда, 12:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанину позвонили из службы доставки Wildberries по поводу товара, который он не покупал

8
  • 17.12.2025, 10:57
  • 5,704
Минчанину позвонили из службы доставки Wildberries по поводу товара, который он не покупал

Итог — минус 8,5 тысяч рублей.

Столичный пенсионер стал жертвой телефонных мошенников, которые представились работниками службы доставки Wildberries. Подробности схемы рассказали в МВД, передает «Зеркало».

67-летнему мужчине позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы доставки маркетплейса Wildberries и рассказал, что на его имя оформлен и оплачен заказ. Для его получения заявителю предложили назвать код, поступивший в СМС.

Позже с пенсионером связался якобы правоохранитель. Он сообщил — персональные данные минчанина используются мошенниками. Под угрозой уголовного преследования его убедили «задекларировать» около 8500 рублей в эквиваленте. Эту сумму он передал приехавшей 18-летней девушке-курьеру, которая сама ранее стала жертвой телефонных мошенников.

«Ей позвонили на домашний телефон под предлогом замены домофона, после чего обманным путем получили поступивший код подтверждения. Под угрозой обыска в квартире девушка согласилась выполнять задания кураторов — забрала деньги у пенсионера и передала неизвестному», — сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров