Новая реальность 4 Ян Валетов

17.12.2025, 10:59

5,146

Ян Валетов

«Вторая армия мира» сдулась, как надувная пушка.

Украина, у которой нет флота, топит треть флота РФ, которая считает себя великой морской державой.

Топит все - начиная от флагмана и заканчивая подводными лодками.

Помню, в начале войны мой знакомый из Саратова чуть ли не пальцем у виска крутил, когда я говорил ему, что рано или поздно мы достанем аэродром в Энгельсе.

И мы его достали.

Мы много чего достали.

Фактически без ракет, дронами, которые вначале делались буквально из г…на и палок, но достали. На кураже.

Как говорят, голь на выдумки хитра. Операция «Паутина» мне свидетель.

Я не хвастаюсь и не впадаю в эйфорию. Не собираюсь рассказывать, как все хорошо. Не хорошо.

Но могло бы быть гораздо хуже. Буча, Ирпень, Бахмут не дадут соврать.

Скажу так: мы изменили лицо войны. И в воздухе, и на море, и на земле.

Новая тактика, новая стратегия, новая реальность.

Танчики уже не те. И эсминцы уже не те.

И нет больше второй армии мира. Сдулась, как надувная пушка.

Или как пробитый г…дон, уж простите за грубость.

Но из песни слов не выбросишь.

Понтов было много, но из «Киева за три дня» вышел Сиверск за три года. Часов Яр стал поперек жадного горла, в 16 км от стертого в пыль Бахмута, а застрял намертво.

И так во всем.

Соберите ошметки от своей Варшавянки и сходите к Путину, расскажите, как снова взяли Купянск.

Ян Валетов, «Фейсбук».

