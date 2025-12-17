Мраморное море в Турции внезапно отступило от берега на 20 метров
- 17.12.2025, 11:23
- 4,292
Лодки оказались на суше.
Мраморное море в Турции внезапно отступило от берега на 20 метров во вторник. Об этом сообщил местный телеканал Habertürk.
Природное явление наблюдают жители города Мармараэреглиси провинции Текирдаг.
В местах, где вода отступила, «образовались песчаные островки», а «лодки оказались на суше», передает Habertürk.
В 2023 году ученые обсерватории Кандилли объяснили, что это явление вызывается перепадами давления.
Мраморное море находится в Турции, между ее европейской и азиатской частями. Оно соединяет Черное море (через Босфор) и Эгейское (через Дарданеллы).