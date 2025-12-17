закрыть
Несладкие перспективы для белорусских экспортеров сахара

  • 17.12.2025, 11:26
Несладкие перспективы для белорусских экспортеров сахара

В России некуда девать своего.

Рекордный урожай сахарной свеклы в 5 млн тонн, которым так гордятся в Беларуси, оказался не совсем ко времени. Дело в том, что на главном экспортном рынке, в России, - избыток дешевеющего по этой причине сахара. Новые партии, старые запасы и импорт из Беларуси уже давит и будет давить на цены, резко снижая отдачу для белорусских аграриев и переработчиков, пишет «Белорусы и рынок».

В 2025 году в России произведут более 6,4 млн тонн сахара. Это почти столько же, сколько в прошлом сезоне, — 6,37 млн тонн, пишет Forbes со ссылкой на ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

Но поводов для радости у российских производителей нет.

При внутреннем потреблении в пределах 5,6–5,7 млн тонн, импорте около 0,3 млн тонн (в основном из Беларуси) и старых запасах (некоторым партиям уже восемь лет) в 0,35 млн тонн, чтобы снизить давление на внутренний рынок, России нужно экспортировать 1,4–1,5 млн тонн. Но такой объем (1,44 млн тонн) ей удавалось продать за рубеж только однажды – в сезоне-2019/2020.

В итоге получается, что при перенасыщении на рынке цена на сахар идет вниз, снижая рентабельность и аграриев, и переработчиков. В том числе, и белорусских.

Если в 2023 году среднегодовые цены производителей на сахар составляли 49,5 тыс. российских рублей за тонну, в 2024 году — 51, 8 тыс., то в 2025-м наблюдается устойчивое снижение. В октябре тонна стоила в среднем 42,2 тыс. российских рублей (почти на 20% ниже, чем годом ранее), а в начале декабря – 43,9 тыс. рублей (на 15% ниже прошлогоднего уровня).

И даже если бы российские производители решили внутренние вопросы с экспортом (построили те же терминалы в портах), имеется масса внешних.

Один из главных – это продолжающееся много лет падение мировых цен на сахар. Текущие, по информации российской ассоциации «Союзроссахар», сейчас на минимальных пятилетних значениях. Профицит мирового рынка в текущем сезоне, по данным организации, составляет 4,2 млн тонн (против дефицита в 1,3 млн тонн в прошлом сезоне). И будет расти в сезоне -2025/2026 из-за активности Индии и Таиланда.

А, во-вторых, мировой рынок белого сахара строго регулируется в плане доступа на него. Дело в том, что многие страны сами производят сахар из дешевого южноамериканского тростника и поэтому жестко защищают собственные компании. Излишки пристроить очень трудно.

Эти же проблемы в равной мере относятся и к белорусам. При своем производстве 650-660 тыс. тонн внутренний рынок способен «переварить» 330-360 тыс. тонн. Остальное идет в Россию (около 200 тыс. тонн) и, как правило, в страны постсоветского пространства.

В прошлом году Белорусская сахарная компания, которая представляет интересы 4 белорусских заводов в России, увеличила и продажи (на более чем 30% до 13,1 млрд российских рублей), и прибыль (на 23% до почти 70 млн).

В 2026 году, похоже, речь будет идти не о росте, а о выживаемости в сложившихся условиях.

